Kako pomoći djeci? Poznati neurofiziolog iznio alarmantne podatke o posljedicama ekrana

Podijeli :

Ranko Rajović, poznati neurofiziolog i stručnjak za odgoj i obrazovanje djece, u nedjelju je gostovao u emisiji "Točka na tjedan", gdje je govorio o zabrinjavajućim trendovima među djecom.

O važnosti kretanja

Rajović je istaknuo kako je kretanje ključno za razvoj dječjeg mozga te je upozorio na zabrinjavajuće promjene u načinu života djece u suvremenom društvu.

Oštećuje li se mozak čestim udarcima glavom u nogometu? Pet znakova koji pokazuju da vaš mozak stari brže nego što bi trebao

“Živa bića koja se ne kreću, to su biljke, nemaju neurone. Mozak se razvija kretanjem do prve, druge, treće, sedme godine intenzivno, a onda još malo do 12. godine. Kretanje je jako važno za razvoj djeteta”, kazao je.

Prema njegovim riječima, današnja djeca se premalo kreću, što negativno utječe na razvoj njihovih mozgova.

“Naša djeca imaju smanjene regije mozga jer se ne kreću dovoljno. Ako je to smanjeno u mozgu, mi imamo smanjene kongitivne aktivnosti. Mi kad smo bili mali, prelazili smo 20 kilometara, a djeca danas prijeđu pet. Ne kreću se dovoljno, a ako nema kretanja, nešto ćemo uraditi pogrešno, što već vidimo”, izjavio je Rajović, dodajući da u projekt cjelodnevne nastave, a i nastave općenito treba uključiti što više kretanja.

O kvalitetno provedenom vremenu s roditeljima

Upitan je i je li štetno za djecu što će uz cjelodnevnu nastavu manje vremena provoditi s roditeljima. Naglasio je važnost provođenja kvalitetnog vremena s roditeljima, ali isto tako i s prijateljima.

“Kad smo mi bili mali, koliko smo vremena provodili s roditeljima? Realno, malo. Više smo vremena provodili s prijateljima. Važno je vrijeme provoditi s roditeljima, ali je važno i s prijateljima. Također, poanta provedenog vremena s roditeljima nije kvantiteta, nego kvaliteta tog vremena. Je li to pola sata, sat, dajte tu kvalitetu. Onda problem neće biti što puno vremena provode u školi, samo dajte tamo više igre, tjelesnih aktivnosti, crtanja…”, govori Rajović, koji smatra da metode učenja u školi trebaju nalikovati na igru.

Svako drugo dijete ima neki razvojni poremećaj!

Poznati neurofiziolog iznio je i zabrinjavajuć podatak da svako drugo dijete u srednjoj Europi ima neki razvojni poremećaj.

“Imamo 50 posto djece u srednjoj Europi s razvojnim smetnjama, dakle svako drugo dijete. Poremećaj govora, poremećaj pažnje i koncentracije, ravna stopala… Kaže netko ‘nema to veze’, a kako nema veze? To znači da se djeca nisu kretala, a kretanje razvija mozak. Imamo poremećaj držanja tijela, imaju slabe mišiće… Mi imamo nešto što nikada nije bilo. Moramo se probuditi, nešto se događa”, rekao je.

O štetnosti ekrana

Uz nedostatak kretanja, upozorio je i na drugi velik problem – previše vremena provedenog pred ekranom.

“Videoigrice mogu napraviti drugi problem. Mi imamo duboke regije velikog mozga. One su smanjene kad se dijete ne kreće i kad se dugo gleda u ekran. To je struktura mozga koja je jako važna i ne znamo koje su posljedice tog smanjenja. Vidjet ćemo što će biti kad to netko bude istraživao, za pet ili 10 godina, ali nemojte to raditi na našoj djeci”, kazao je.

Upozorio je i da treba kontrolirati što djeca gledaju na ekranima.

“Nije isto gleda li dijete kako se sadi drveće ili ako puca”, kazao je Rajović. “Mozak reagira na takve igrice. Mi njega treniramo za to i polako se gubi osjećaj za druge. Također, u igricama se sve brzo dobiva. Izgubiš život 2-3 puta i nastaviš dalje igrati. Tako djeca nauče odmah sve dobivati. A što se događa s takvom djecom? Ako nešto ne ide, tolerancija ne postoji, frustracije su visoke”, upozorio je.

“Igrice ubrzavaju rad mozga, brzo se sve događa, a kada dođu djeca u realan život, njima je dosadno. Oni traže vratiti se u taj svijet i to je zamka, a zamka se događa zbog hormona”, objasnio je stručnjak.

Kazao je i koliko bi djeca trebala biti pred ekranima.

“U problemu smo ako više sjedimo nego što se igramo. Moja djeca imaju jasna pravila, pola sata u ekran, sat vremena u park. Sat vremena u ekran, dva sata u park. Moraju biti postavljene čvrste granice. Moramo shvatiti da je to njima kao droga i oni će probati prijeći granice, no mi ih moramo napraviti. Ako ju ne napravimo, izgubit ćemo djecu, otići će u virtualni svijet”, upozorava Rajović za N1.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.