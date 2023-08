Kako se nositi s vrućinama? Liječnica za N1 posebno upozorila na ove stvari

Podijeli :

Iz Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba javila se novinarka N1 televizije Lucija Ptičar, koja je razgovarala s liječnicom Davorkom Muškardin.

Već nekoliko dana toplinski val nad Europom postaje sve intenzivniji. Temperatura zraka je u Španjolskoj i Francuskoj između 40 i 45°C, u Italiji do 40, a ni Hrvatska nije pošteđena visokih temperatura, koje prelaze čak 35°C.

Vrhunac ljeta do nedjelje, neugodno vrući dani i noći, potom nagla promjena! Temperature idu i do 37 °C: Četiri grada na udaru. Potom prijeti oluja

Kao i diljem zemlje, u zagrebačkom Zavodu za hitnu medicinu imali su nekoliko intervencija direktno vezanih za toplinski val, potvrdila je za N1 liječnica Davorka Muškardin. Dvije su intervencije imali tijekom ponedjeljka, koliko ih je bilo i u prvom dijelu utorka.

Liječnica je otkrila o kakvim se intervencijama radilo. “Obično su to slabost, mučnina, glavobolja, nesvjestica, kratkotrajni gubitak svijesti, nakon kojeg pacijent dolazi vrlo brzo sebi, no slabost i dalje ostaje”, kazuje liječnica, dodajući da se narednih dana, s obzirom na to da se najavljuju i više temperature, može očekivati i veći broj intervencija.

“Dodatnih timova zbog toga nemamo. Nije to ipak toliko velik broj intervencija pa da bi predstavljao dodatno opterećenje za Hitnu”, kazuje.

Iako su vrućine velike, i dalje ima onih koji savjete liječnika ne slušaju pa u razdoblju najviših temperatura šetaju gradskim trgovima.

“Svako od nas drugačije podnosi vrućinu i hladnoću. Puno puta smo ponavljali da je ispravno ne izlagati se toplini u najtoplijem dijelu dana, osim ako baš ne morate. Ako se mora izaći, potrebno je biti u hladu, nositi prozračnu odjeću koja omogućava znojenje, jer se time organizam hladi, uzimati puno tekućine, jesti laganu prehranu da se dodatno ne opterećuje organizam”, savjetuje Muškardin, koja posebno apelira na nekoliko skupina da se pridržavaju liječničkih uputa.

“Uvijek postoje ugrožene skupine. To su djeca, starije osobe, kronični pacijenti. Oni bi posebnu pažnju trebali obraćati na te stvari”, zaključila je za N1.

