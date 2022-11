Podijeli:







Izvor: N1

Bivša premijerka Jadranka Kosor prisjetila se u Novom danu N1 televizije svega što je prethodilo padu Vukovara, a emotivno je progovorila i o smrti dvojice njenih tadašnjih kolega, novinara Siniše Glavaševića i Branimira Polovine. Kosor je tada radila kao novinarka.

“Upravo u ove dana navre ova silina sjećanja na svaki detalj, ne samo 18. nego i dana prije, na posljednje javljanje Siniše Glavaševića, kad je bilo jasno da se grad neće obraniti i kad je on to vrlo decidirano isticao. Kad je i on znao, a i mi svi drugi, budući da je on bio glas Vukovara, glas branitelja Vukovara, glas otpora iz Vukovara, znali smo, a i on je znao, da će neprijatelj, kad uđe u grad, među prvima tražiti njega. Tako je i bilo”, govori Kosor.

vezana vijest UŽIVO Cijela Hrvatska uz Vukovar i Škabrnju: “Tko god zapali svijeću, s nama je”

“Sjećam se tog trenutka kad je on vrlo žestoko govorio o tome da su na neki način ostavljeni. Bila sam na vratima naše režije 9 u Jurišićevoj, samo sam spuznula niz štok i počela plakati jer sam shvatila da je moguće da je to zadnji put da ga čujemo”, emotivno se prisjetila.

“Sjećam se te nevjerice da je Vukovar pao… Snimala sam mnoge ljude, puno djece, čula priče iz Vukovara, o djeci koja su posijedila u podrumima…”, rekla je bivša premijerka, dodajući kako ovaj dan svake godine prati kaos od osjećaja, ali i ponos zbog svega.

Upozorila je i kako krivci za strašne zločine koji su počinjeni u Vukovaru do danas nisu kaženjeni, a da brojne obitelji još uvijek traže svoje najmilije čija je sudbina do danas ostala nepoznata.

Sve događaje u Vukovaru pratimo OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.