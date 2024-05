Kalinić: Povećanje invalidnina za desetak postotaka u 22 godine je sprdanje s braniteljima

Podijeli :

N1

Vojni analitičar Pavle Kalinić bio je gost Novog dana u kojem je s Tihomirom Ladišićem komentirao dolazak Rafalea u Hrvatsku, ali i druge političke aktualnosti u zemlji.

“Nevažno je tko će u Hrvatskoj doći na vlast, vojne politike bi bile identične. Rastakanje traje već preko 25 godina, trebali bismo to sve napraviti ispočetka. Ljudi se jako vesele Rafaleima, a otpočetka tvrdim da je to zastarjela tehnologija. Mi dan danas ne znamo je li to 4 ili 4 ++. Znamo da postoji peta generacija, znamo da u eksperimentalnoj fazi postoji i šesta generacija”, rekao je vojni analitičar Pavle Kalinić.

“Zagreb je ovom izgradnjom pristanišne zgrade na tom mjestu praktični devastiran”, rekao je, a komentirao je i moguću koaliciju Domovinskog pokreta i HDZ-a, ali i predlaganje DP-a.

“Ne znam bi li prijedlog Predraga Mišića bio prihvatljiv za HDZ. Neće biti bitnog pomaka, mijenjaju se Vlade. Odnos prema braniteljima je sramotan. Povećanje invalidnina za desetak postotaka u 22 godine je sprdanje s braniteljima. Rat je prošao, to više nije Ministarstvo branitelja nego Ministartsvo veterana. Mislim da bi se to trebalo uklopiti u socijalu, poriješavati stambena pitanja i zdravstvenu skrb”, rekao je pa je dodao:

“Što se tiče koalicije HDZ-a i DP-a, tu neće biti bitnog iskoraka. Tu može doći samo do promjena tko će biti premijer, ali on već ima odstupnu priču da de prema Briselu. Koliko se ovo počelo razvlačiti, iako dođe do dogovora, mislim da neće dugo trajati. Bit će turbulencija”.

Također, kaže. “Ako DP uđe u koaliciju s HDZ-om, najveća opasnost koja će im prijetiti je ta da će to biti njihov kraj.”

“Pogledajte koliko je HNS bio jak pa je nakon vezanja na HDZ praktički prestao postojati. Što se tiče nacionalnih manjina, pokojnom predsjedniku Franji Tuđmanu sam još 1998. predlagao da se promijeni definicija u Ustavu – da je Hrvatska država svih građana te da prema tome ne moraju postojati liste nacionalnih manjina”, zaključio je.

