Karamarko ima formulu za uspjeh na izborima: Pobijedio sam Milanovića pet puta

Bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko bio je na skupu stranke, dobio je posebne pozdrave nasljednika Andreja Plenkovića, koji ga je prije osam godina žestoko prozivao, te je tom prigodom čvrsto stao uz matičnu stranku.

Odmah je demantirao ikakve političke aktivnosti.

“Bilo je upita jesam li što dogovorio ili dogovaram, nema nikakve mistike. Ništa nisam dogovorio niti dogovaram, vjerojatno se neću kandidirati na ovim izborima. Uz stranku sam, HDZ-ovac sam 1989., odazivam se na ovakve događaje i to je razlog mog dolaska. Zahvaljujem se premijeru na posebnom pozdravu. Njegov sam prethodnik i ja bih pozdravio svog da sam tu.”, rekao je i objasnio zašto je bio toliko ozbiljan tijekom cijelog skupa:

“Ozbiljna su vremena, ali ako me netko ponukao da dođem ovdje jest montipajtonovsko ponašanje oporbe, na čelu s predsjednikom.”

Negirao je da kod njega postoje neki ljutiti ili negativni osjećaji usmjereni prema stranci i njenom vodstvu, ali je potvrdio da komunicira sa svima, tako i Domovinskim pokretom.

“Pričam sa svima, ali ne o nekoj suradnji ili ne znam čemu. Ne bih o tome. O kandidaturi nismo razgovarali. Ima puno stranaka s kojima imam slične poglede. Ne bih volio da na vlast dođu oni koji Hrvatsku nikad nisu htjeli. I, teoretski, kad bih se kandidirao, morao bih izaći iz matične stranke.”

Još uvijek mu nisu draga sjećanja oko prozivki Plenkovića u vrijeme dok je dolazilo do smjene na čelu stranke?

“Nerado se prisjećam tog trenutka, ali napadi na mene su pali u vodu, oko svega sam bio u pravu. Mađari, gradnja LNG-a, nametanje konkurencije ruskom plinu… Bio sam u pravu. Nisam bio neki Nostradamus, ali u tom trenutku sam bio u pravu”, pohvalio se Karamarko.

Ne slaže se da je Hrvatska talac dva čovjeka i njihova dva ega.

“Volio bih da nije, ali Hrvatska nije u dobrom položaju, pala je na 3,6 ili 3,8 milijuna stanovnika. Ni hranu više ne proizvodimo.”

Podsjetio je i da on zna kako protiv Milanovića.

“Pobijedio sam ga pet puta. Ali, jesam li dobro vodio stranku?”

Oporba?

“Način na koji rade to što rade… to nije potrebno Hrvatskoj i mislim da se građanima to ne može dopasti. Zbog tog narativa sam ovdje. Prekjučer sam dvojio hoću li doći, ali Milanović i Grbin su me pogurnuli da dođem.”

Na samom kraju, otkrio je što vidi kao dobitnu kombinaciju za pobjedu na izborima.

“Reći ću vam formulu. Domoljubna koalicija broj 2. Objediniti sve što je desno pa zagaziti i desnije. Imati pravaše, umirovljenike i vidjeti što raditi s DP-om.”

