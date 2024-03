Plenković na Saboru HDZ-a: Od jučer niti je Grbin predsjednik SDP-a, niti je Milanović predsjednik Republike

Podijeli :

Igor Soban/PIXSELL

Premijer Andrej Plenković na Općem obavještajnom saboru Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) u Lisinskom održao je govor i dobio brojne ovacije, ali i otkrio neke detalje same kampanje uoči parlamentarnih izbora 17. travnja.

Na samom se početku zahvalio okupljenima, a da kreće u opću mobilizaciju stranke, kako ističe naš reporter Ilija Radić, ptovrdio je pozivom pa posebnim pozdravima prethodniku Tomislavu Karamarku, obitelji Tuđman, utemeljiteljima stranke i nekadašnjim istaknutim članovima.

Jandroković opleo i po Milanoviću i po Grbinu: Milanović nije Bog zna kaj, ali i takav je bolji od Grbina

“Hvala vam Hrvatice i Hrvati, drage članice i članovi HDZ-a, sve izaslanice i izaslanici, našeg 20. izvještajnog Općeg sabora. Posebno pozdravljam sve naše goste, posebna zahvala obitelji Tuđman, koja je s nama. Time baštinimo naslijeđe našeg utemeljitelja, na čijim vrijednostima i zaslugama danas žive HDZ i Hrvatska. Dragi prijatelji, posebno pozdravljam sve naše Hrvate koji su došli iz BiH, sve naše prijatelje iz Srbije i Crne Gore… Naravno, od srca pozdravljam sve naše koalicijske partnere i hvala na suradnji za dobrobit hrvatskog naroda. Od srca pozdravljam sve hrvatske branitelje, sve generale i zapovjednike pobjedničke hrvatske vojske. Pozdravljam i sve utemeljitelje. Bez vas ove najjače stranke u hrvatskoj povijesti ne bi ni bilo. Pozdravljam i svog prethodnika Tomislava Karamarka, koji je ovdje s nama. Njegovim dolaskom pokazujemo jedinstvo, snagu i da su naše temeljne vrijednosti utkane u program i političku platformu HDZ-a”, rekao je Plenković pa nastavio:

“Prije dva dana bilo je točno četiri godine kad smo Tomo, Zdravka, Ivan, Oleg i ja dobili povjerenje članova i članica HDZ-a da budemo najuže predsjedništvo i vodstco stranke. Bila je to velika čast, ali i velika zadaća, voditi HDZ i Vladu u ovako brojnim i isprepletenim krizama s kojima smo bili suočeni. Želim zahvaliti svim svojim suradnicima na požrtvovnosti, na trudu i radu. Svaki vaš trud, svaki vaš dan i jutro za Hrvatsku doprinos je snazi HDZ-a i iskaz naše ljubavi prema domovini. Našu snagu projiciramo na međunarodnoj, europskoj, gradskoj, županijskoj i općinskoj. To ne može nitko osim HDZ-a.”

Na red su došli izbori i dotaknuo se predsjednika Zorana Milanovića, no odlučio je spomenuti ga tek usput, kroz jednu rečenicu.

Oglasio se Milanović: Neću dati ostavku na mjesto predsjednika Republike!

“Ulazimo u još jedan izborni ciklus. Vidjeli ste da je Milanović odredio jedan dan koji je u tradiciji hrvatske političke kulture, srijedom, poslodavci će to sigurno pozdraviti. Ovakva odluka stavlja u neravnopravan položaj brojne naše državljane diljem svijeta, a siguran sam da će oni na to odgovoriti potporom za one koji nikad ne bi stavili Hrvate u drugorazredni položaj”, započeo je i onda komentirao predsjednikovu kandidaturu:

“Na središnjem Odboru SDP-a smo vidjeli jednu poruku – niti je Grbin predsjednik SDP-a, a niti je Milanović predsjednik Republike. I to je sve što ću reći o tom presedanu jer nama, s obzirom na naše rezultate, naša postignuća, našu viziju… nisu problem politički konkurenti. Ono za što smo zainteresirani, jest jačanje hrvatskih institucija, djelovanje u krizama, pomoć onima kojima je ona nužna i tu izlazimo s iskustvom kakvo nema nitko drugi.”

Kao i toliko puta otkako je premijer, držao se svega što vidi kao uspjehe kroz protekla dva mandata. Usput je još jednom kritizirao i oporbu, što mu je poslužilo kao uvertira za priču o svim uspjesima.

Zlata Đurđević o Plenkovićevim napadima na EPPO: Premijer zapravo krši lex AP

“Pokušao sam shvatiti u kakvoj smo to katastrofi kao država pa sam shvatio. Katastrofa je jer smo izgradili Pelješki most, LNG terminal, jer smo izgradili koridor VC, jer dovšavamo istarski ipsilon, jer gradimo brze ceste do Koprivnice, Bjelovara i Virovitice… Katastrofa je i obnova nakon potresa. Nedvojbeno je katastrofa da smo počeli odgovorno upravljati javnim financijama. Najgore za Hrvatsku je kad kreditni rejting dižeš do najviše razine u povijesti Hrvatske. Katastrofa je kad rasterećuješ građane s nekoliko krugova poreznih reformi. Posebno smo se trudili biti katastrofalni na međunarodnom planu. Tu smo bili tako loši da alternativna politička scena nije zadovoljna”, naglasio je premijer pa poručio:

“Ovo govorim kako bismo shvatili da oporba nema niti jednog argumenta. Svi argumenti su na našoj strani, slabe točke nemamo. Govore o HDZ-u uvijek istu i jedinu tezu – korumpirani izdajnici. Slušam osam godina što nam opozicija nudi, ima li pametnih i korisnih ideja, ali čujem jednu te istu tezu. I varijacije na tu tezu. Kad nemate ideju i kad ste frustrirani što ste godinama u oporbi i kad vidite da smo pomogli baš svima, nemaju što drugo. Dio ekipe koja se nudi upravljati Hrvatskom umjesto nas, ima takvu ostavštinu za sebe da je nama ovo došlo kao naručeno. Nema boljeg nego uspoređivati naša postignuća i ona Milanovićeve vlade. Pa to je bila najgora vlada u povijesti. Ova kampanja bit će dobra prigoda da svi građani to osvijeste i da odluče hoće li dati glas onima čiji su rezultati bili nikakvi ili onima koji su riješili sve probleme u posljednjih osam godina i nude perspektivu za Hrvatsku do 2028. Tu poruku šaljemo svim građanima, da promisle hoće li ići na staro i na loše ili će dati glas odgovornoj vladi koja će nastaviti raditi za Hrvatsku.”

Nije zaboravio na prošlost stranke i kroz nju je najavio budućnost.

Šeks žestoko o Milanoviću: “Gadi mi se, igra ulogu dvorske lude. Ali neće mu proći”

“Rekli smo da smo ove godine provodili u konceptualnom smislu politiku modernog suverenizma. To znači da je HDZ realizirala sve Tuđmanove ciljeve u 90-ima. Praktički je on stvorio državu. Što mi radimo kao njegovi politički nasljednici, gotovo 35 godina kasnije? Želimo da kroz ovakvu politiku naša Hrvatska bude uspješna, da ima konkurentno gospodarstvo, da ima napredno obrazovanje i znanost, da naše gospodarstvo prati transformaciju, želimo vitalno društvo, želimo društvo za mlade, želimo demografskom revitalizacijom potaknuti demografsku obnovu, želimo nastaviti našu politiku koja je manifestirana gdje god dođemo, a to je politika ravnomjernog razvoja Hrvatske, želimo nastaviti snažnu borbu protiv korupcije, suprotno onome što oporba govori. Predani smo borbi protiv nje, bez obzira o kome je riječ ili kojoj opciji osoba pripada. Tu smo da radimo zakonito i da sprečavamo koruptivna djela. Želimo i uspješno zdravstvo. Želimo i održivu Hrvatsku jer je to signal da prepoznajemo glavne globalne teme, što znači zelenu tranziciju, a to znači da moramo voditi računa o ubrzanom prijelazu na obnovljive izvore energije.”

Program se još uvijek ne zna, ali Plenković je otkrio smjer u kojem će on ići.

“Mi smo svo ovo vrijeme vodili politiku da obećamo nešto malo skromnije i realnije pa ih nadiđemo. Zato smo promišljajući program, odlučili reći da ćemo kroz iduće četiri godine dosegnuti najmanje 80 posto razvijenosti unutar EU-a jer što idemo više, to dosizanje ne ide toliko brzo. Jednako tako, Hrvatsku ćemo prvi put dovesti na investicijski kreditni rejting, ali onaj koji počinje slovom A. Prosječnu mjesečnu neto plaću zasigurno ćemo dovesti na sigurno 1600 eura mjesečno, a minimalnu bruto plaću na 1250 eura mjesečno. Osigurat ćemo baš svakom hrvatskom djetetu mjesto u vrtićima diljem Hrvatske. U fokusu nam je i hrvatska obitelj. Za svako rođeno dijete, majke će dobivati godinu dana mirovinskog staža, a dobna granica za odlazak u mirovinu, smanjit će se za godinu dana po djetetu. Mi smo, ako se sjećate, bili u našim mandatima obećali da će mirovine rasti od 10 do 15 posto, a u prosjeku su narasle za 60 posto. Učinit ćemo sve da one u iduće četiri godine porastu za dodatnih 25 posto. Udvostručit ćemo kapacitete LNG terminala na Krku i time ne samo osigurati sigurnost opskrbe, uz priuštive cijene, nego će Hrvatska postati regionalno čvorište, koje će opskrbu plinom osiguravati u BiH, Mađarskoj, Sloveniji, Austriji i Bavarskoj”, obećao je predsjednik Vlade pa zaključio na kraju, uz gromoglasni pljesak i ovacije:

“Želim vam reći, idemo u ove izbore s odlično pripremljenim programom, sa sjajnim ljudima, sa sjajnim rezultatima. Zbog izazova koje je nemoguće predvidjeti, potrebno je da Hrvatsku vode najbolji ljudi. Idemo na izbore spremni da na svim izazovima HDZ bude uvijek korak ispred svih drugih političkih opcija i da vodi hrvatski narod u još bolju budućnost. Hvala na podršci, idemo do nove pobjede zajedno!”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Koliko je Milanović uzdrmao HDZ? “To im je najbolja vijest, Plenković će lakše mobilizirati birače” Jadranka Kosor za N1 otkrila što bi bila najgora situacija Milanovićeve kandidature