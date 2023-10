Kekin: To što rade Bulj i Most je huškanje i ima sve elemente islamofobije

Podijeli :

Saborska zastupnica Ivana Kekin komentirala je Novom danu s Mašenkom Vukadinović aktualne teme.

Mostovac Miro Bulj najavio je organiziranje civilnih straža zbog vala migranata koje očekuje.

“To treba nazvati pravim imenom. To što radi Miro Bulj, a generalno i Most, to se zove huškanje i to ima sve elemente islamofobije. Bulj komentira da dolaze migranti i da su oni teroristi, poslije se ispravio, da je to pola njih pa dio… Pričamo o tome da bi on organizirao naoružane seoske straže u županiji uz kojoj migranti nisu počinili nijedno kazneno djelo. On igra na strah, taj strah ne treba podcjenjivati. Razumijem da ljudi mogu osjećati strah dok gledaju kako puno ljudi prelazi… Ta retorika je izuzetno opasna. I naši su ljudi, muškarci, odlazili u Njemačku trbuhom za kruhom, da bi prehranili svoje obitelji”, govori Kekin.

Lupkanje u Saboru

Na popisu saborskih klupa oštećenih nakon performansa oporbe, kada je dio zastupnika lupanjem ometao jednosatni govor predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, je i ona za kojom sjedi Kekin.

VIDEO Totalni kaos u Saboru! Plenković govori, oporba lupa po klupama, buka je nesnosna

“To nije prvi put da su oni to ustanovili nego je ovo prvi put da je Andrej Plenković pokazao brigu za državnu imovinu. Voljela bih naravno da to krene nekim redom pa bi se mogao posvjetiti HEP-u, INA-i, Uljaniku i imovini na kojoj je došlo do značajnije štete nego na klupama. Što se tiče klupa, to je njegov spin, koji služi tome da bi se što prije prestalo pričati o onome što se dogodilo u Saboru, a dogodilo se to da je Andrej Plenković u parlamentu kojem on odgovara oduzeo riječ i zabranio govoriti oporbenim zastupnicima koji su izabrani na demokratskim izborima. To je autokratsko ponašanje jer on i jest autokrat, osim kad se šminka po Bruxellesu. Njegovo ponašanje je to zorno pokazalo. Uključujući i njegove izjave da ima pametnijeg posla od slušanja oporbe po Saboru. Njegov posao je da sluša oporbu u Saboru”, kaže.

Kekin smatra da će cinična biti i istraga o tome je li Reiner prekršio proceduru, kao što je bila i Reinerova poruka da se zastupnici obrate Odboru. Ona kaže kako su tijekom govora i HDZ-ovci gledali u telefone jer se u sabornici ništa nije moglo čuti. “Skandalozno. Neprihvatljivo. Procedura je temelj demokracije. Neprihvatljivo je da premijer jedne zemlje oduzima riječ i ušutkava zastupnike oporbe kad je njihov red da govore.”

Kekin upozorava da Reiner i inače loše vodi sjednice Sabora i da nije prvi put da se krši Poslovnik dok on predsjeda Saborom.

