Božo Petrov, predsjednik Mosta gostovao je u N1 Studuju uživo u kojem je komentirao izlazak na parlamentarne izbore 2024. godine, ali i aferu AP i trenutnu političku vlast HDZ-a.

“Ne želim komentirati ni Zorana Milanovića ni Andreja Plenkovića, Most ima svoju politiku i jasne ciljeve, mjere i rješenja koja predstavlja građanima. Što se tiče izjava Zorana Milanovića, morat ćete pitati njega, uspoređivati Kosovo sa situacijom u Ukrajini i pokušati relativizirati stvari nema smisla. Rusija je agresor na Ukrajinu i ona je trenutno žrtva. Te su stvari jasne. Zašto to treba predsjedniku države? Smeta mi relativizracija bilo kakve agresije. Milanović niti mi je prijatelj, niti klijent, ne želim ulaziti u njegove izjave”, rekao je predsjednik Mosta Božo Petrov.

Plenkovićevi radari

Navodi kako su predsjednik države i predsjednik Vlade zapojasali medijski prostor i zato im je puno lakše dobiti taj prostor, dok ga Most dobiva na kapaljku.

“Iz dosad viđenog se valjda može zaključiti razlog zbog čega je ovaj predmet stajao mjesecima u ladici državne odvjetnice, a da nije digla optužnicu, a EU tužiteljstvo je to napravilo u nekoliko mjeseci. Sad znamo da je to zato jer se u predmetu nalazi ime Andreja Plenkovića”, rekao je Petrov misleći na aferu s Gabrijelom Žalac.

Petrov kaže kako se premijer i danas hvali svojim radarima za prepoznavanje ljudi, a da to isto ne može prepoznati u vlastitim redovima.

“Žalac je bila prvi izbor predsjednika Vlade, a sad znamo zašto ju je branio, zato jer je njegovo ime u predmetu. Jasno je tko je AP i žalosno je da predsjednika Vlade nema hrabrosti izaći pred medije i reći što se dogodilo, ali da nema veze s time. Samim time što pokušava zaustaviti predmet možemo samo očekivati eskalaciju. Mi trebamo znati način na koji funkcionira država, ako se ovako namještaju poslovi i država gubi novce na softverima, onda je točna procjena da se na korupciju u Hrvatskoj godišnje potroši 60 milijardi. Mi govorimo o prvim ljudima do predsjednika Vlade, a on se nalazi u njihovim mailovima, porukama”, kaže Petrov pa tvrdi: “Kad se treba donijeti odluka u državi; Andrej koristi dvije rečenice: ‘Moja Vlada i ‘ništa se ne može u državi dogoditi bez mene’. A kad se njegovi ljudi nađu u pritvorima, on odjednom ništa ne zna o tome. Neka se u konačnici odluči može li se nešto bez njega ili ne može. Ako se ne može, onda je on ovo dopustio”.

“Most ima vrhunske ljude”

Što se tiče Mosta, kaže, mi smo pokazali da nam nije problem izaći samostalno na izbore. Dok su drugi mijenjali svoja mišljenja i bili potkupljeni, mi nismo bili. Most i 10 godina poslije ima jasne mjere i ciljeve. Ljudi danas ili žive na rubu siromaštva ili moraju iseliti iz države. Svi nam u Saboru mogu pozavidjeti na ljudima koje Most danas ima u klubu. Mi imamo ljude koji su vrhunski. Dogovorit ćemo se tko će biti kandidat za premijera. Imamo ih više i tko god da bude, bit će odlično rješenje. Most je jedini klub hrvatskih zastupnika u Saboru koji je kompaktan od početka. To pokazuje unutarnju snagu zastupnika. HDZ je danas sve ono što ne bi trebalo upravljati Hrvatskom. Znam da će ovi izbori biti puno drugačiji od parlamentarnih izbora 2020., mnogi će se iznenaditi. Kad su svi predviđali da ćemo nestati, mi smo tad postigli izvrsne uspjehe”, zaključio je.

