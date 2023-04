Hrvati ne misle štedjeti: Donosimo vam ideju za nešto skromniji uskrsni ručak

Podijeli :

Davor Puklavec/PIXSELL / Ilustracija

U jeku priprema za blagdanski stol. S obzirom na inflaciju i više cijene hrane mnogi će ove godine morati posegnuti dublje u novčanike nego godinu prije. Istražili smo zato koliko će stajati uskrsna košarica, a dajemo i prijedlog nešto skromnijeg menija za uskrsni ručak.

Svježe rotkvice, mladi luk, jaja, šunka, janjetina… Neizostavne su to namirnice Uskršnje košarice za tradicionalni blagdanski stol. I to – skuplji nego prijašnjih godina.

“Pa to je šunkica, to je rotkvica, to je pinca, to je mladi luk, malo uskršnjeg mesa, janjetinica… i tako baš nekako volimo”, kaže jedna Zagrepčanka.

“Imamo svoje domaće jaja i kolače pravimo tako da će biti veselo. Potrošit ćemo ono što budemo imali. Najvjerojatnije 50 do 100 eura”, kaže njezin sugrađanin.

“Nikad nisam radio tu kalkulaciju, samo koliko moram. Budući da je obitelj na okupu, nekakvih 300, 400 Eura”, kaže drugi.

“Pa više ni ne znam. U Eurima samo plaćam koliko stoji što”, dodaje druga Zagrepčanka.

Zbog viših cijena hrane, obilan blagdanski stol neće si svi moći priuštiti. “Nešto malo, vrlo malo… malo šunke, malo jaja. Tužno i žalosno”, govori treća.

Meso 20 posto skuplje

No, cijene nisu više na štandu kod Renate. Iako trenutno nema gužve na tržnici, očekuje da će više kupaca doći za vikend.

“Mladi luk, rotkvice… 80 centi vezica, 3 za 2 eura. Kao i prije. Prije su bile 3 za 10, sad su 3 za dva”, kaže renata, prodavačica sa zagrebačkog Dolca.

Iako se već tradicionalno za Uskrs najbolje prodaju šunka i janjetina – mesarima ove godine nedostaje kupaca.

“To je prema prijašnjim godinama osjetno manje. A cijene smo morali podići jer nam je ulazna sirovina poskupjela. Nismo strašno, ali cijene su malo otišle gore, za nekakvih 20-tak posto”, tvrdi mesar Marijo Jakuš.

Rolana šunka košta 9 eura. “Nešto malo skuplje nego prošlu godinu, malo skuplje. S obzirom da je sve poskupjelo to je nekako u skladu sa sirovinom. Moralo je malo poskupiti”, objašnjava mesarica Neda Pejčov.

A građani su već navikli da u posljednje vrijeme moraju izdvajati više za hranu. Uz pomoć aplikacije Kretanje cijena i uz aktualne letke hrvatskih supermarketa pitali smo se koliko bi iznosio jedan skromniji uskršnji ručak za četveročlanu obitelj pa pogledajte kakav izračun smo dobili.

Uskrsni ručak za četiri osobe

JAJA (M/10kom): 2,65 €

ROTKVICA i MLADI LUK (vezica): 0,59 € (x 4) = 2,36 €

KUHANA ŠUNKA: 6,19 €/kg (ili JANJETINA: 8,89 €/kg)

HREN: 2,69 €/kg

PINCA: 1,35 €

= 15,24 € (114,83 HRK))

Deset komada jaja možete kupiti za 2 eura i 65 centi, a četiri vezice rotkvice i mladog luka za nešto manje od 2 i pol eura. Akcijska cijena kuhane šunke u dućanima je oko 6 eura po kilogramu, dok će ljubitelji janjetine morati izdvojiti oko 3 eura više. Kilogram hrena koštat će vas 2 eura i 69 centi, a dvostruko manje uskršnja pinca. Tako ćete sveukupno za ovakav skroman uskrsni ručak trebati izdvojiti oko 15 eura i 24 centi.

Nema štednje

Međutim, Hrvati ne misle štedjeti. Portal JaTrgovac istražio je da će 4 od 5 kućanstava blagovati i potrošiti između 400 i 500 kn, što za 100 više nego lani.

“Nažalost ili nasreću, mi se na sve navikavamo. Tako da prošle godine kada je došlo do eksplozije cijena onda su građani samim time itekako reagirali. Sada smo se na neki način već malo i navikli pa se vraćamo u te neke okvire. Navikli smo štedjeti pa zato ove godine nećemo možda toliko štedjeti na ovakvoj blagdanskoj trpezi”, kaže Goran Pavlović, glavni urednik portala “JaTrgovac”.

Izračun uskršnje košarice pripremaju i Sindikati. Vjeruju da će ona ove godine za mnoge građane biti skromnija nego lani.

“Tradicija je još jedino što im je ostalo u uvjetima dok su cijene tako rasle. Pogotovo kad je riječ o hrani. Ljudi ipak žele ostaviti još nešto što im je sidro za nekakvo i ljudsko dostojanstvo”, napominje Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata.

Uz visoke cijene za uštedu pokojeg eura i čuvanje tradicije, građanima ne preostaje ništa drugo osim – pratiti akcije.

