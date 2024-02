Komunikacijska stručnjakinja otkrila tko je na prosvjedu bio najslabija karika

Podijeli :

Komunikacijska stručnjakinja Gabrijela Kišiček bila je gošća Newsnighta u kojem je s našom Ivanom Tomić komentirala komunikacijske vještine naših političara, kakve su poruke poslali vođe oporbenih stranaka s prosvjeda, ali i kako su na to odgovorili ministri i premijer.

“Mislim da je svima jasno da su pitanja novinara na pressici premijera Andreja Plenkovića u ponedjeljak nakon Predsjedništva HDZ-a naživcirala. On bi im rado pisao pitanja, a ako novinar inzistira na pitanju duže no što je premijer to zamislio, njega to naživcira i više ne želi odgovarati na pitanja. Kad drži predavanja, kad docira i pojašnjava, onda uzima dovoljno vremena, novinare prekida, ne dopušta im da dovrše pitanja i odlazi kad mu ne odgovaraju. To je autokratsko ponašanje, potpuno nedemokratsko kojim se pokazuje i stav premijera prema novinarima i javnosti”, rekla je komunikacijska stručnjakinja Gabrijela Kišiček.

“On ne mora koristiti niti grube riječi, a da imate osjećaj da vam se obraća s visoka. Mislim da je premijer u onoj grupaciji ljudi koji misli da znaju sve, a ne znaju. On je možda i svjestan nekog poteza koji je pogrešan, ali ne želi to priznati. Mislim da je izbor Ivana Turudića negativna slika kadroviranja premijera Plenkovića. On se pokazao kao čovjek koji ima loš izbor i to je njegov najveći problem. On se stalno mora opravdavati, ublažavati, trivijalizirati afere. Stalno je u ulozi čovjeka koji mora opravdavati tuđe postupke. Plenković je mogao ipak ne izabrati Turudića, a to je jedna od stvari koju nije htio napraviti da ne ispadne da radi pod pritiskom oporbe. No, priznanje da je pogriješio donijelo bi mu pozitivne bodove. Tad vas ljudi počnu doživljavati kao čovjeka koji nije robot i koji može pogriješiti”, rekla je.

Komentirala je i komunikacijske vještine novog glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića.

“Ne može se reći da je Turudić govornički vješt, u svakom kriznom trenutku njegove karijere se može vidjeti loše snalažanje ili nesnalaženje. On svojim nastupom ne odaje kredibilitet. Njegov nastup ne odašilje nikakve signale vjerodostojnosti. Njegov način komunikacije govori i o kredibilitetu institucije Državnog odvjetništva. Uopće ne vidim tko će njemu vjerovati”, kazala je.

Dotaknula se i prosvjeda oporbe koji je održan u subotu.

“Vođa oporbe i dalje u Hrvatskoj ostaje Zoran Milanović. On je pozvao ljude na otpor prema Ivanu Turudiću. Glavni inicijator prosvjeda oporbe je Zoran Milanović. Nijedan od vođa oporbenih stranaka se ne može sučeliti s premijerom. Savjetovala bih da u utrci za predsjednika bude netko tko je komunikacijski različit od Zorana Mlanovića, on je u svom stilu nepobjediv. Netko tko je profinjen, staložen, tko vlada sobom. Da ima taktičnost, ono što Zoranu Milanoviću nedostaje. Primjerice, Nikola Grmoja je sličan Zoranu Milanoviću. Ako biste se išli boriti njegovim stilom, izgubili biste”, rekla je pa je dodala: “Mislim da je na prosvjedu Krešo Beljak bio najslabija karika. Ono je bilo na rubu urlikanja. Govornički nastup je jako dobra slika budućeg političkog djelovanja, ako se ne možete kontrolirati, onda to zvuči prilično loše. Koristio je i neke riječi kojima se čini kao da kopira Zorana Milanovića, a komentari ministara su samo pokazali koliko ih je uznemirio prosvjed.

