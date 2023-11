Komunikacijske stručnjakinje o Berošu: Puno je improvizacije, ali ovoga puta bio je solidan

Podijeli :

Sanjin Strukic/PIXSELL

Slučajevi trovanja gaziranim pićem u jednom su se danu osjetno povećali, no konkretne informacije o razlozima zašto se to dogodilo i tko je odgovoran još uvijek - nema. Građani su očekivano u panici, baš kao i trgovci.

Svima im je zajedničko to što su odlučili izbjegavati sporna pića. Ponegdje su police prazne, ponegdje su uočljivo označili datum proizvodnje. Ali, to nije dovoljno jer se ne znaju razmjeri ovog problema, kao ni mnogo drugih detalja. Ponajprije jer se o njima ne komunicira.

Da je Coca-Cola to izvela loše, istaknula nam je još u utorak komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić, a s danom odmaka komentirala je i način na koji se država odlučila suočiti s problemom.

“Problem se širi, a odgovora nema”

Beroš o novim slučajevima: Nisu svi pili ista pića, a neki su jeli slane štapiće Psihologinja o trovanjima gaziranim pićima: Kad se nadležni ne oglase odmah, raste atmosfera panike

“Zakasnila je, nisu ispunili zadatak i ponudili umirujuće poruke građanima. Ili barem malo pojasnili što se događa. U pitanju je zdravlje svih nas pa mislim da je država trebala biti proaktivnija u komunikaciji. Jasno je i da se očito ne barata s mnogo detalja pa ne znam što se bolje moglo”, kazala nam je Mamić i dodala:

“Ovdje se radi o ozbiljnoj zdravstvenoj krizi, a ne znamo što se događa. Problem se širi, a odgovora nema. Sasvim sigurno da je tako zato što se radi o velikoj kompaniji. Kad se radi o manjima, sve je odrješitije, brže i jasnije. Ovdje ništa ne znamo i to je zbog tog utjecaja koji Coca-Cola ima.”

Konkretne odgovore nije ponudio ni ministar zdravstva Vili Beroš, no pojavio se pred medijima i obratio javnosti.

“Odgovorio na pitanja u svom stilu”

Mamić je Coca-Colu kritizirala jer nitko u njeno ime nije na identičan način stao pred kamere.

“Nismo vidjeli nijednog njenog predstavnika još uvijek u javnosti, kao ni preuzimanje odgovornosti. Nismo ni od Beroša čuli konkretne informacije, ali u komunikacijskom smislu je bio solidan. Odgovorio je na sva pitanja, u svom stilu. Možda malo dramatično, ali to mu je vjerojatno ostalo od covida. Sporno mi je jedino to što je uporno ponavljao da ovo što se događa nije u njegovoj nadležnosti i da je tri sata bio u KBC-u. Ne znam što bi tamo radio tri sata i što to mijenja. Ali, građanima je dao savjet da piju vodu i mislim da je iz svoje pozicije sve napravio solidno”, izjavila je Mamić pa zaključila:

“Čini mi se da nitko ne upravlja ovom krizom i da je, nažalost, puno improvizacije.”

‘Nastojali su umiriti građane”

Ni komunikacijska stručnjakinja Gabrijela Kišiček nije imala većih zamjerki na način kako su se državne institucije, ponajprije ministar Beroš, oglasili o situaciji s trovanjem gaziranim pićima.

Komunikacijske stručnjakinje: Reakcija Coca-Cole je neprofesionalna. Totalni debakl! Diletantizam! Coca-Cola o povlačenjima: “Ako imate ove proizvode, javite nam se”

“Pokušali su umiriti građane i reći da drže stvari pod kontrolom i dobro su obavili svoju funkciju, i političku i komunikacijsku, pokušavajući smiriti širenje panike, a nekontrolirano širenje informacija staviti u okvire razumnog. Naravno da još ne raspolažu svim informacijama, ali su ukazali na to da se čekaju rezultati relevantnih analiza i na taj način nastojali umiriti građane”, kazala je.

Bolje i obična voda, nego banalizacija

Ni u Beroševoj preporuci građanima “da piju običnu vodu”, koju su neki dočekali s podsmijehom, Kišiček ne vidi išta komunikacijski sporno.

“To je izjava koja bi se mogla ne svidjeti marketingu velikih kompanija, ali je on time pokazao da stavlja zdravlje i sigurnost građana ispred tih interesa. Nije to neka dugoročna uputa, već više preporuka u smislu ‘pričekajte malo dok ne stignu rezultati analize, a u međuvremenu izbjegavajte gazirana pića’. U svakom slučaju, to je bolje nego da se problem banalizira”, rekla je Kišiček.

Ona smatra da je bolje problemu pristupiti opreznije dok se ne znaju sve relevantne informacije i da je ministar Beroš ovoga puta dobro reagirao.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.