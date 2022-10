Podijeli:







Izvor: N1

Bivša premijerka Jadranka Kosor u Novom danu je komentirala aktualne političke događaje u Hrvatskoj, a posebno se osvrnula na narušen odnos između predsjednika Vlade Andreja Plenkovića i predsjednika RH Zorana Milanovića. Kosor je komentirala i nepozivanje predsjednika na 30. obljetnicu oslobođenja juga.

“Što se tiče pozivanja i nepozivanja, u travnju je rečeno da HDZ više predsjednika tamo gdje je HDZ na vlasti loklalno neće pozivati, odnosno da će ga bojkotirati, a to je sve u skladu s onom prvom izjavom Andreja Plenkovića nakon Milanovićeve pobjede nad Kolindom Grabar Kitarović da će to biti jedna jako tvrda kohabitacija”, kazala je Kosor i nastavila:

“Mislim da je u tom smislu bila jako simbolična scena kad on dolazi po mandat na Pantovčak, a predsjednik pruža ruku, a Andrej Plenković usteže ruku. Na toj simboličnoj razini su bili jasne naznake da tu mira neće biti. Radi se o neizlječivom sukobu koji će se dodatno razbuktavati kako budu išli izbori. Prije će biti parlamentarni nego predsjednički izbori i Milanović će, po svemu sudeći, biti taj koji će davati mandat sljedećem mandataru za sastav vlade.”

Što se tiče načina komunikacije i grubih riječi, Kosor navodi da je puno veća “uvreda hrvatskoj javnosti kad se brane ljudi na visokim dužnostima koje DORH kvalificira optuženicima”.

Smatra da bio za Plenkovića bilo dobro da ujednači svoj stil i da jednako oštro osuđuje i onog tko je prije HDZ nazivao bandom. “Ja nikad ne bih stavila ni na jednu dužnost nekog tko je HDZ nazivao bandom, a Plenković je to učinio. Mislim da je pretjerano predsjednika RH nazvati ugojenim prascem.”

Bivša premijerka se osvrnula i na mandat Grabar Kitarović, navodeći da se u nekim situacijama prekasno reagiralo.

“Za mene je bilo ponižavajuće da je optuženiku pjevala za rođendan ili da je ‘Za dom spremni’ nazivala starim hrvatskim pozdravom, to mi je bilo više uvreda javnosti. U ovoj priči nitko nije nevin, ali treba gledati tko ima stvarnu moć, a to je predsjednik Vlade i zato je njegova odgovornost puno veća”, istaknula je.

“Vlada se svela na one man band”

Govoreći o optužnici protiv četiri bivša člana Vlade, Kosor navodi da je premijerova izjava da to nije teret za Vladu uvredljiva za zdravu pamet.

“To je teret jer sve je te ljude izabrao upravo on. Ne može se nakon šest godina reći da je on sjajan i najbolji, a svi oko njega su loši. Vlada se svela na one man band“, rekla je Kosor.

Kaže da to pokazuju i minuli pregovori sa sindikatima kada šalje ministre koji mogu ponuditi nešto do određenog iznosa, a onda dolazi sam Plenković i rješava stvar. Kosor smatra da onda uopće nije bilo potrebe da šalje ministre na pregovore.

Smatra da Milanovićeva komunikacija prekiriva neke bitne stvari poput optužnica, spore obnove i sličnih stvari. “Milanović mu čini uslugu, možda nehotice.”

Osvrnula se i na neke zasluge Vlade i upozorila na neke probleme i nejasnoće.

“Raste broj branitelja koji dobivaju više mirovine. To spominjem jer to izaziva nezadovoljstvo kod drugih, kod onih koji imaju 1500 kuna mirovine. Naravno da je Vlada činila da pomogne i gospodarstvu i građanima kroz pandemiju, ali me zabrinajva što se u proračunu vidi samo milijarda kuna te neke pomoći. O tome bi trebao govoriti i predsjednik države”, smatra Kosor.

Dodaje da netko u ovakvim sukobima netko mora biti taj tko će prvi pružiti ruku.

“Za mene je nerazumljivo da na obljetnicu pogibije Blage Zadre dođe predsjednik, ali nitko od ministara. Vjerojatno nisu došli zbog njega i Penave, ali to je nevažno, tada se mora doći, Zadro je bio simbol obrane”, poručila je Kosor.