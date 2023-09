Kreće cjelodnevna nastava u 62 škole: Jedni se vesele, drugi dižu tužbe

Podijeli :

S novom školskom godinom za gotovo 446 tisuća učenika osnovnih i srednjih škola u ponedjeljak kreće i eksperimentalni program cjelodnevne nastave u 62 škole. Za učenike tu su novi predmeti, ali jača satnica predmeta te pisanje zadaća u školi. I dok su u nekim eksperimentalnim školama u tijeku zadnje pripreme, u dvije škole roditelji su podigli ustavne tužbe protiv takvog programa obrazovanja.

“Program kao naručen”

Stigli su posljednji udžbenici za cjelodnevnu nastavu. Zadnje pripreme prije nego što u Osnovnoj školi Augusta Cesarca u Krapini u ponedjeljak zavlada program eksperimentalne cjelodnevne nastave. U ove će školske klupe sjesti 352 učenika i nikad više prvašića. Lani ih je bilo 23, a ove jeseni 52.

“Cjelodnevna škola, u biti eksperimentalni program je došao kao naručen. Mi smo van Zagreba, u Krapinsko-zagorskoj županiji, glavnom gradu. Mislim da jedna škola takva koja bi bila cijela u jutarnoj smjeni s takvim programom jako dobro dođe”, kaže nam ravnateljica OŠ Augusta Cesarca Matilda Juričev Žigman.

Za infrastrukturna ulaganja za sve škole, koje su u programu, osigurano je 18,3 milijuna eura, za ovu u Krapini 398 tisuća. Nakon redovite nastave od sporta preko glazbene škole do stranih jezika – u ovoj će se školi od aktivnosti nuditi svašta.

“Napravili smo nacrt, plan i program što ćemo sve učenicima ponuditi, međutim želimo prvo čuti roditelje. Neki roditelji misle da je predugo do 3 sata u školi. Pogotovo za malene od 1 do 4. S obzirom na to da je ovo eksperimentalni program probat ćemo se dogovoriti oko rasporeda”, ističe Juričev Žigman.

“Oduzeli roditeljima prava da odlučuju o svojoj djeci”

No, ne ide sve tako lako i u preostalim školama koje ulaze u program. Prašina se digla Novom Marofu i Draganićima. Od 710 roditelja polovica je potpisala peticiju o obustavi eksperimentalnog programa. Početkom tjedna digli su i ustavnu tužbu, a pred kamere, kažu, ne mogu jer su dobili upute na poslu da ne izlaze u javnost jer u protivnom slijede sankcije.

“Budući da je suradnja između škole i roditelja ključna u osiguravanju kvalitetnog obrazovanja i zaštiti dječjih prava, smatramo da je taj odnos ovdje narušen jer se oduzelo Ustavno pravo roditeljima da odlučuju o svojoj djeci. Ipak, slat ćemo djecu u školu jer ih zasad ne želimo prepisivati u druge škole te ih na taj način odvojiti od prijatelja i sredine u kojoj žive i odrastaju. Naša djeca su već prošla izolaciju zbog korone i štrajk te ne želimo dodatne stresove u njihovu obrazovanju”, poručuju iz građanske inicijative ove dvije osnovne škole.

Zbog cjelodnevne nastave u Draganiću je ispisano jedno dijete, a roditelji iz građanske inicijative se boje da će se ta brojka povećati ne sasluša li ih vodstvo škole.

Ravnateljica s druge strane smiruje situaciju. Ističe kako su učitelji za šest novih predmeta prošli edukaciju, da je složena dnevna organizaciju rada i novi raspored sati.

“Naša škola ima prostorne i ljudske kapacitete za provedbu cjelodnevne škole, sve je posloženo za prvi dan nastave. Za djecu u školi rade profesionalci, učitelji koji vole svoj poziv, koji znaju svoj posao. Nikakve se odmazde nema tko što bojati. Djeca su u na prvom mjestu, zbog njih smo svi mi u školi, a nisu oni zbog nas. Mi tako razmišljamo i u tom smjeru ćemo ići”, napominje Marica Jurčić, ravnateljica OŠ Draganići.

U školi Novi Marof koja je dobila najviše novca – 536 tisuća eura – isplanirali su dodatne obroke, aktivnosti, predmete, prijevoz, zapošljavanje dodatnog kadra, ali i preuređenja. Kažu, sve je spremno za ponedjeljak.

“Sve je spremno za početak nove nastavne godine. Raspored sati, prijevoz učenika, podjela udžbenika, prehrana učenika, sve je dogovoreno i spremno. Nemam nikakvih najava da neko dijete neće doći u školu. Prvašići dolaze u 9 ujutro”, rekao nam je ranatelj OŠ Novi Marof Anđelko Bošnjak.

I dok škole slažu rasporede i rade punom parom, bivša ministrica Blaženka Divjak napominje da se program cjelodnevne nastava morao kvalitetnije pripremiti.

“Ja nisam sigurna jesu li takve ustavne tužbe u interesu obrazovnog sustava u Hrvatskoj jer ovaj program cjelodnevne nastave je sigurno potreban, ali da je ovo sada pomalo traljavo pripremljeno”, kaže Divjak.

Program cjelodnevne nastave sigurno jest potreban, ali će za 62 škole zasigurno od ponedjeljka biti i izazovan.

