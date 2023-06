Landeka: Svakog četvrtka u Istri ispuštamo 100 tisuća komaraca

Podijeli :

Doktor znanosti Nediljko Landeka bio je gost N1 Studija uživo.

“Ovo je šesti put ove godine da idemo u Bolognu po komarce kako bismo ih mogli ispustiti u Premanturi kod Pule. Tamo je planirano 12 puštanja. Sad smo iskoristili priliku da preuzmemo i komarce za Zagreb te ćemo kolegama iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar komarce predati u poslijepodnevnim satima”, rekao je Nediljko Landeka za N1.

Navodi da svakog četvrtka u Istri ispuštaju 100 tisuća komaraca, a Zagrebu će u dva navrata ispustiti 50 tisuća komaraca.

“Posebnim vozilom idemo po komarce, u njemu se može regulirati temperatura. Komarci su pothlađeni kako ne bi trpili teret transporta. Kad ih dovezemo, polako ih oslobađamo iz kutija i ispuštamo u okoliš. Kad poprime temperaturu okoliša oni ožive i slobodno se raspršuju. Ovaj je institut u Bologni već ispraksiran za slanje komaraca. Šalju ih u kutijama od stiropora koji još dodatno imaju i pingvine koji održavaju temperaturu između 8 i 12 stupnjeva. U tim temperaturnim uvjetima ćemo obaviti prijevoz da bi transportna smrtnost bila što manja. Slanjem poštom se riskira rast temperature i njihova smrtnost”, kazao je.

Landeka navodi kako je bitno naglasiti da se ovdje radi o tigrastim komarcima, a druga bitna stvar je to da je ovo još uvijek u fazi praćenja.

“Komarci su obilježeni posebnom fluorescentnom bojom. Tijekom reizlova lovimo i divlje i naše mužjake i onda vidimo koliki je odnos divljih i naših mužjaka kako bi kasnije mogli koristiti u tumačenju rezultata. Kod uzgoja komaraca prvo se odvoje mužjaci i ženke i takve kukuljice se izlaži gama zračenju i on postaju sterilni”, rekao je doktor znanosti pa je dodao: “Sljedeća etapa je uzgoj naših sterilnih komaraca. Čekamo eksperta Međunarodne agencije za nuklearnu energiju koji će utvrditi pogodnost naših kontejnera koje moramo opremiti posebnom opremom za uzgoj komaraca. Nadam se da ćemo to već ove zime uspostaviti. Komarce morate početi uzgajati već u siječnju ili veljači da bi do vremena ispuštanja imali dovoljan broj jedinnki.

Navodi da bi se time uštedjelo i na upotrebi pesticida jer se prilikom njihovog ispuštanja ubijaju mnoge neciljane vrste poput cvrčaka, oprašivača, leptira, a ti pesticidi su skupi i ekološki su neprihvatljivi, a učinak im je relativno loš.

“Poplavni komarci imaju drugačiju biologiju od tigrastih, oni se razvijaju tijekom proljetnih poplava i tada nastanu milijuni komaraca koje je teško kontrolirati. Oni mogu letjeti do 30 kilometara udaljenosti, teško ih je nadzirati. Tigrasti komarac leti svega 150 metara od legla i lako ga je kontrolirati. Tigrasti komarac je vektor različitih patogenih tropskih bolesti”, zaključio je Landeka.

