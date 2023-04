Liječnica: Najveći problem u liječenju je strah od dijagnoze

Podijeli :

Kirurška onkolokinja Iva Kirac i Brigita Vilč iz Muzičke akademije gostovale su u Novom danu te su komentirale terapiju glazbom za onkološke pacijente.

“Mi smo tu da predstavimo koncept koji se počeo događati još 2011. godine. U klinici za tumore pokrenuo ga je patolog Fabijan Knežević koji je bio i kipar, a kad je on otišao, nekoliko nas je preuzelo njegov projekt. Na početku priče s glazbom, to je bila i naša terapija, a onda smo vidjeli da dobro djeluje i na pacijente. Vani je to već mainstream. Nama bi se se sviđalo bolje uređenje prostora da liječenje pacijenata ne izgleda kao na traci”, rekla je Iva Kirac.

Brigita Vilč objasnila je kako je koncept besplatnih koncerata klasične glazbe započeo je još 2107. godine kad su studenti Muzičke akademije koji počeli nastupati pred onkološkim pacijentima.

“Znanstveno je i dokazano da je glazba jedna od od najboljih tehnika u liječenju, a odaziv je bio velik”, rekla je Brigita Vilč te je dodala: “U početku smo imali volontere koji su radili radne tarepije umjetnošću, ali ih nismo mogli financirati pa smo taj dio prebacili u udrugu. Htjeli smo razbiti granicu između instituta i normalnog života. Kao udruga smo počeli postpisivati sporazume s kulturnim institucijama da naši pacijenti mogu uz reduciranu cijenu ili sasvim besplatno mogu ući na izložbe ili radionice”, rekla je Iva Kirac.

Za kraj navodi kako je najveća smetnja liječenju strah od dijagnoze.

“Najveći nam je problem mentalni, zbog straha se ne radi ništa. S onim pokušavamo te stigme razbiti na drugi način” rekla je Kirac dok je Vilč dodala: “Ljudima koji dožive ugrožavajuću životnu situaciju, glazba pomaže”.

