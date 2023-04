Ostojić: Štrajk organiziraju oni koji su ga organizirali i meni, karma je…

Podijeli :

Gost Novog dana bio je saborski zastupnik Rajko Ostojić.

Ostojić kaže kako je sreća što je zima blaga jer Vladinu odluku o subvencioniranju cijena plina smatra skupljanjem političkih bodova za superizbornu godinu.

“Odlukom da se HEP-u da skoro miljardu eura, on je postao dio državnog proračuna, svi financiramo HEP, on nam daje manje cijene energenata… To je nedopustivo. 500 miljiuna je tzv. dioničarski zajam, to se otpiše, a 400 milijuna je dokapitalizacija. Znači, ući će naš keš u HEP i za godinu, dvije će reći ‘ok, pretvorimo to u temeljni kapital’. Upucali smo, mi građani, 900 milijuna eura da bismo imali jeftiniju struju”, govori Ostojić.

Smatra da HEP u svakom slučaju mora ostati u državnom vlasništvu. “Ne smije se ponoviti greška INA-a, Plive. Zadnjih je 15 godina bilo stvarno turbulentno, velika financijska kriza, covid, rat u Ukrajini, posljedična ekonomska i energetska kriza, nikad veća inflacij.a.. U 15 godina se desilo nešto što ja ne pamtim, potpuno je promijenjena situacija”, kaže.

Štrajk liječnika

Ostojić, koji je i sam liječnik, je komentirao i najavljeni štrajk liječnika, ali i premijerovu odluku da stavi u fokus plaće liječnika. On kaže da su primanja liječnika sigurno veća, ali plaće ne. “24 sata, 25 eura. Jel to ok? Mislim da satnica nije dobra. Nije dovoljna, ali kumulativno to, zbog malog broja zaposlenih liječnika… Mislim da je štrajk krajnje rješenje. Oni koji su Ostojić: Štraj organiziraju oni koji su ga organizirali i meni, karma je…meni organizirali štrajk sad njima organiziraju štrajk, karma je… tri točkice”, kaže Ostojić.

Treba što je moguće prije ukinuti “robovlasničke ugovore” koji danas nemaju smisla, smatra on. “Mi moramo moliti liječnike da ostanu u Hrvatskoj i da uzmu teške specijalizacije. Taj koeficijent se mora izjednačiti, to je rješivo. Ako dajemo 900 milijuna eura u HEP, onda možemo staviti 100 miljuna u zdravstvo”

“Osobno mislim da je problem u HZZO-u. Ako imam nesreću, ne zovem ministra prometa. Tako i ako slomim nogu, nemam šta zvati ministra nego mi HZZO mora osigurati smještaj. HZZO je ključ problema, Vukelić je definitvno najgori šef HZZ-o u povijesti, otpuno nezaineresiran za posao ,o ism za privatnike”

“Luetić je potpuno jasan. Kao što je organizirao štrajk meni, tako sada i njima. Ne vidim problem u tome.

