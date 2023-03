Liječnik sa 730 prekovremenih sati: Dovode se u opasnost i liječnici i pacijenti

Podijeli :

Specijalizant kardiotorakalne kirurgije, dr. Marko Matijević, poslao je otvoreno pismo u kojem je tražio podršku za najavljeni štrajk liječnika.

Matijević je u pismu istaknuo kako ima 730 prekovremenih radnih sati u bolnici u Splitu, iz čega proizlazi da bi trebao imati samo dva slobodna dana mjesečno. “Moj radni dan nije uvijek isti jer imamo i 24-satna dežurstva, ali kada se sve stavi na papir to je sumanuta suma. Ljudi nisu svjesni koji su glavni motivi štrajka”, rekao je.

“Doveli smo se u situaciju gdje nisu zadovoljni ni liječnici ni pacijenti”, dodao je.

“Mjesečno imamo pet ili šest dežurstava od 24 sata, od 7:30 do 7:30 idućeg jutra. Kad nisi dežuran radiš od 7:30 do 15:30 i nakon jutarnje vizite i sastanka i nakon administracije ide se u salu ovisno koliko operacija imaš. Najčešće si cijeli dan u sali. Splitski hitni prijem je najopterećeniji u zemlji jer je sama u regiji, pogotovo se to osjeti u ljetnim mjesecima kada se posao dupla”, objasnio je Matijević.

Nitko ga nikada nije pitao može li to izdržati. “Imate zakon o radu i postoji nezakonit prekovremeni rad. Ovoliko sati prekovremeno ne može biti zakonito i to je država osmislila takav sustav koji treba prekinuti. Dovode se u opasnost i liječnici i pacijenti. O tome stvarno treba pričati”, rekao je.

“Za početak ne smije se dozvoljavati nezakoniti rad u bolnicama. Većina ljudi je izabrala bolja primanja, ali očito to nije održivo dugoročno i ne želimo ugroziti ničiji život”, napomenuo je i dodao da pitanje raspodjele liječnika nije pitanje za njega jer je on specijalizant.

“U cijelom svijetu se stvara problem nedostataka liječnika i sestara jer se eksponencijalno povećava fond znanja u medicini. Prije 50 godina liječnik je imao stetoskop i rendgen i osnovne pretrage, sada u svakoj specijalizaciji imate podspecijalizacije. S druge strane, ljudi su sve stariji, a što je čovjek stariji više konzumira usluge liječnika. I što vrijeme bude išlo dalje te će potrebe rasti i treba ozbiljno razmisliti kako stimulirati mlade da se time bave”, smatra Matijević.

“Ova situacija da liječnici žele štrajkati je nama neprirodna. Mi radimo u svim katastrofama i svim situacijama 0-24, ali očito smo se doveli u ovakvu situaciju. Svaki dan treba razgovarati o sustavu zdravstva, a kamoli strateško planirati. svaki dan je u zdravstvu bitan jer svaki dan donosimo vitalne odluke. Sada je trenutak da svi sjednu i da priznaju problem”, rekao je.

Napomenuo je da je danas, kada smo u EU, puno lakše otići raditi vani za bolje plaće i u boljim uvjetima te da razumije te ljude koji su otišli.

