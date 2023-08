Profesor ekonomije istaknuo jednu grupu ljudi: “Njima je inflacija i 40 posto”

Podijeli :

Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Ekonomski analitičar i profesor Luka Brkić gostovao je u Dnenviku N1 gdje je komentirao i dalje rastuću inflaciju.

Brkić kaže kako postoji i prostora za manipulacijom. “Inflacija se, unatoč svih mjerama monetarne politike, standardizira. Onaj koji je niže platežne sposobnosti imaju puno veću stopu inflacije jer najveći dio troškova poput hrane i režija čini 30-40 posto troškova. Nekome u ovoj zemlji je inflacija 20-40 posto, dok je na razini zemlje oko 7 posto”, rekao je.

Osjete li građani rast plaća? “Mislim da rastu samo političarima!”

Sindikati traže veće plaće. “Pretpostavlja da će doći do kompromisa. Logično je da sindikat štiti interese radnika i plaće u ovim uvjetima indeksacija je nešto na čemu se inzistira, no povijest je pokazala da u toj utrci plaće uvijek gube”, dodao je.

Napomenuo je da je vrijeme izbora kada se fiskalna politika raskomoti i puno je šite ruke. “Tu je i ta 13. mirovina. Ta bitka je unaprijed izgubljena, to su palijativne mjere. To je prihvatljivo jer Hrvatska je socijalna država, ali problem na taj način nećemo riješiti, mi problem odgađamo od mandata do mandata”, tvrdi Brkić.

“Mjere koje su do sada bile nisu negativne, ali trebale bi ići po vertikali, da se pomogne onima najugroženijima. Zamrzavanje cijena nije poučilo nekakve efekte, bez obzira što će službena politika tvrditi. To se koristi u iznimnim situacijama”, rekao je.

