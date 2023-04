Majka dječaka koji je umro od zaražene krvi: “Uzeli su mi dijete iz ruku”

Podijeli :

Majka djeteta koje je preminulo 2018. nakon što je primilo krvni pripravak zaražen bakterijom Escherichia coli, nije htjela komentirati nepravomoćnu presudu u kojem stoji da obitelji mora biti isplaćeno milijun kuna. Samo je kratko rekla da ti novci ne mogu vratiti njezinog sina i da ne postoji nikakvo zadovoljstvo presuđenim.

“Uzeli su mi dijete iz ruku, nema tu nikakvog zadovoljstva. Nema tih novaca koji mogu ublažiti moju bol”, rekla je majka za Danas.hr.

Njezin petogodišnji sin je u Klinici za dječje bolesti Zagreb preminuo u ožujku 2018. U bolnici se liječio zbog jedne vrste tumora na mozgu, točnije metastatskog medulblastoma, a nakon što je primio pripravak došlo je do naglog pogoršanja stanja. Preminuo je zbog septičkog šoka nakon infekcije. Krvni pripravak koji je dobio bio je jedan od terapijskih postupaka.

“Najteži su mi blagdani, a pogotovo ovi uskrsni. Najteži period mi je to. On je preminuo na Cvjetnicu. A sada ta nepravomoćna presuda. Koliko god smo je očekivali, sad kad je tu još mi je teže. Taman sam donekle našla mir uz Boga, a sad su me vratili na početak. Otvaraju se nanovo rane koje nikad nisu ni zacijelile niti će. Ne daj Bože nikome”, rekla je.

Namjerava komentirati presudu tek kad budu pravomoćna. Tužba je podnesena u lipnju 2018.. Zavod se može žaliti na nepravomoćnu presudu, a ako presuda postane pravomoćna, odšteta s kamatama mogla bi iznositi više od 1,5 milijuna kuna.

