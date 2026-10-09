"Radovao se stvaranju glazbe"
Majke: Bare nije želio ići liječniku. Često se loše osjećao, a tvrdoglavo je odbijao svaku pomoć
Često se loše osjećao, no tvrdoglavo je odbijao svaku pomoć - kažu njegovi muzičari koji su uvjereni da je Baru izdalo srce.
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Goran Bare, jedan od najpoznatijih hrvatskih rock glazbenika i frontmen grupe Majke, preminuo je u 62. godini.
Nakon potvrde o smrti svi su u nevjerici. Šokantna je to vijest i za sve Baretove poklonike, kolege i njegov bend koji ga je preklinjao da ode na temeljiti liječnički pregled, piše Maja Kruhak za Jutarnji list.
"Nije želio ići doktoru. Često se loše osjećao, no tvrdoglavo je odbijao svaku pomoć", kažu njegovi glazbenici koji su uvjereni da je Bareta izdalo srce jer je posljednji nalaz EKG-a bio loš.
"Unatoč tome, i dalje se radovao stvaranju glazbe, imao je puno planova, uvijek s veseljem odlazio na koncerte, najavljivao pjesme za novi album. Volio je svoje trenutke samoće, iako je bio u sretnoj vezi. Nažalost, sudbina je htjela drukčije", kažu Majke.
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