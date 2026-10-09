Oglas

"Radovao se stvaranju glazbe"

Majke: Bare nije želio ići liječniku. Često se loše osjećao, a tvrdoglavo je odbijao svaku pomoć

author
N1 Info
|
09. lis. 2026. 17:42
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Na Prokurativama je odrzana prva vecer Splitskog Festivala na kojim su nastupili Goran Bare i Majke, Tommy Tito i Alice Armstrong. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL

Često se loše osjećao, no tvrdoglavo je odbijao svaku pomoć - kažu njegovi muzičari koji su uvjereni da je Baru izdalo srce.

Oglas

Goran Bare, jedan od najpoznatijih hrvatskih rock glazbenika i frontmen grupe Majke, preminuo je u 62. godini.

Nakon potvrde o smrti svi su u nevjerici. Šokantna je to vijest i za sve Baretove poklonike, kolege i njegov bend koji ga je preklinjao da ode na temeljiti liječnički pregled, piše Maja Kruhak za Jutarnji list.

"Nije želio ići doktoru. Često se loše osjećao, no tvrdoglavo je odbijao svaku pomoć", kažu njegovi glazbenici koji su uvjereni da je Bareta izdalo srce jer je posljednji nalaz EKG-a bio loš.

"Unatoč tome, i dalje se radovao stvaranju glazbe, imao je puno planova, uvijek s veseljem odlazio na koncerte, najavljivao pjesme za novi album. Volio je svoje trenutke samoće, iako je bio u sretnoj vezi. Nažalost, sudbina je htjela drukčije", kažu Majke.

Teme
goran bare majke rock glazbenik smrt zdravstveni problemi

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ