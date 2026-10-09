Počivao u miru
VIDEO / Ovo je bio posljednji nastup Gorana Bareta: S pozornice sišao nakon prve pjesme
Goran Bare, jedan od najpoznatijih hrvatskih rock glazbenika i frontmen grupe Majke, preminuo je u 62. godini, objavili su u petak mediji.
Oglas
Prema pisanju Večernjeg lista, članovi benda pronašli su glazbenika u petak oko 13 sati u njegovu stanu, gdje je ležao bez znakova života.
Više pročitajte OVDJE.
"Preminuo je Goran Bare. Posljednji put pred publikom nastupio je u Makarskoj. Na festivalu „Modro i zeleno“ 20. rujna njegov je nastup prekinut tijekom prve pjesme. Publika ga je ispratila pljeskom. Počivao u miru", napisala je stranica Pod Biokovom.
Dan nakon događaja oglasili su se Goran Bare i Majke te se ispričali publici.
"Nažalost, Goran sinoć nije bio dobro. Na pozornicu je izašao sa željom da nastupi za publiku koja ga je došla podržati, ali tijelo i glas nisu dali", objavili su članovi benda na Facebooku.
Zahvalili su publici na razumijevanju i podršci koju su pružili Goranu i bendu, a ispriku su uputili i organizatorima festivala, Turističkoj zajednici grada Makarske te Gradu Makarskoj.
"Sada je najvažnije da Goran bude dobro. Pred nama je dvomjesečna pauza koju ćemo posvetiti odmoru i oporavku. Vraćamo se u prosincu i ponovno družimo uz glazbu", poručili su iz benda tada.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas