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Počivao u miru

VIDEO / Ovo je bio posljednji nastup Gorana Bareta: S pozornice sišao nakon prve pjesme

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09. lis. 2026. 16:47
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Goran Bare
Damir Spehar/PIXSELL

Goran Bare, jedan od najpoznatijih hrvatskih rock glazbenika i frontmen grupe Majke, preminuo je u 62. godini, objavili su u petak mediji.

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Prema pisanju Večernjeg lista, članovi benda pronašli su glazbenika u petak oko 13 sati u njegovu stanu, gdje je ležao bez znakova života.

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"Preminuo je Goran Bare. Posljednji put pred publikom nastupio je u Makarskoj. Na festivalu „Modro i zeleno“ 20. rujna njegov je nastup prekinut tijekom prve pjesme. Publika ga je ispratila pljeskom. Počivao u miru", napisala je stranica Pod Biokovom.

Dan nakon događaja oglasili su se Goran Bare i Majke te se ispričali publici.

"Nažalost, Goran sinoć nije bio dobro. Na pozornicu je izašao sa željom da nastupi za publiku koja ga je došla podržati, ali tijelo i glas nisu dali", objavili su članovi benda na Facebooku.

Zahvalili su publici na razumijevanju i podršci koju su pružili Goranu i bendu, a ispriku su uputili i organizatorima festivala, Turističkoj zajednici grada Makarske te Gradu Makarskoj.

"Sada je najvažnije da Goran bude dobro. Pred nama je dvomjesečna pauza koju ćemo posvetiti odmoru i oporavku. Vraćamo se u prosincu i ponovno družimo uz glazbu", poručili su iz benda tada.

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goran bare goran bare i majke

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