Malenica novinarima: Pokušavate izjednačiti Plenkovića i Milanovića

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica razgovarao je nakon sjednice Vlade s novinarima, a na pitanja o tome tko vrši pritisak na pravosuđe, o čemu je govorio i predsjednik Vlade Andrej Plenković, odgovarao je kako ne vidi na koji bi to način Vlada vršila pritisak na resor kojemu je on na čelu.

Što se tiče paleži automobila sutkinje u Splitu, Malenica smatra da je izvršna vlast primjereno reagirala i osudila događaj, a policija je u vrlo kratkom roku našla počinitelja u utvrdila da događaj nije vezan uz rad sutkinje. “Vjerujem da je ovo bio izolirani incident, ali svakako ćemo raditi na tome da suci, državni odvjetnici, policijski službenici i inspektori mogu neometano raditi svoj posao”, govori ministar.

Slučaj paljenja automobila sutkinje u Osijeku nije jedini sigurnosni incident koji se dogodio u Hrvatskoj posljednjih dana. “Ne bih ulazio u konkretne događaje, to MUP provodi istrage i utvrđuje što se dogodilo. Svakako ove scene nisu ugodne, posebno u Splitu. Vjerujem da će policija naći počinitelja. Reakcija policije u Osijeku pokazuje da sustav funkcionlira”, kaže.

Što se tiče izjava o pritiscima na DORH od strane vladajućih, Malenica kaže: “Mi smo reagirali i osudili događaj u Osijeku, a predsjednik Vlade je istaknuo da se u našim nastupima ne može vidjeti da kritizaramo suce koji sude u konkretnim predmetima. Vidjeli ste da neki to rade i difamiraju pravosudne dužnosnike kao trećerazredne, mi to nismo radili, držimo da je pravosuđe neovisno. Naša je obveza da im osiguramo sve uvjete, to činimo kroz proračun, činit ćemo to i kroz izmjene zakona o plaćama”, najavio je.

Na pitanje je li to kritika predsjednika Vrhovnog suda suca Radovana Dobronića, Malenica odgovara: “Koliko sam vidio premijer je doveo u pitanje reakciju predsjednika Vrhovnog suda na neke kritike, odnosno da nije primjerno reagirao na kritike predsjednika Republike prema dvoje sudaca Vrhovnog suda.”

Upitan da komentira izjave ministra gospodarstva Davora Filipovića o “predatorima”, Malenica kaže: “Ne bih ulazio u to što je kolega Filipović mislio, on će to pojasniti danas. On može odgovoriti na to, ja nisam ulazio u tu temu. Ako postoji potreba da se uključe pravosudna tijela…”

“Ne, ja nisam pod nikakvim pritiskom, najnormalnije radim svoj posao”, kaže ministar rezolutno na pitanje osjeća li on pritisak.

Malenica je i na pitanja novinara o konkretnim slučajevima, poput sastanka predsjednika Vlade sa šeficom DORH-a ili javnog traženja objašnjanja zbog čega je uhićen jedan od ministara odgovorio: “Ne vidim to kao pritisak. Razmišljam da bi pritisak bio da traži da se u određenom predmetu postupi na određeni način. … Mislim da govorite o situaciji za koju ja ne vidim da je pritisak na DORH. Vi pokušavate izjednačiti premijera i predsjednika Republike i oporbene čelnike koji vrše pritisak u određenim predmetima.”

“To ne vidim kao vrstu pritiska, to će utvrditi nadležna tijela”, odgovorio je na pitanje o slučaju Sabljak.

Ministar također kaže: “Mogu istaknuti da se proračun uvijek priprema u suradnji s DORH-om, komunciramo koje su potrebe i u proračun stavljamo sve što je prijedlog DORH-a. Ni na koji način ne pritišćemo DORH kroz materijalne uvjete.”

DORH se žali na uvjete rada, a Malenica kaže: “Što se tiče samih uvjeta rada, nemoguće je u jednom trenutku riješiti sve probleme koje imamo.” Podsjeća i da su osigurali više od 300 milijuna eura za materijalne uvjete rada. Svjesni su, kaže, da suci i odvjetnici rade u neadekvatnim uvjetima, ali u narednom razdoblju planiraju riješiti to.

Što se tiče premijerovih izjava da mediji orkestirano pritišću Vladu, kaže kako ne bi komentirao konkretnu izjavu, ali da “mediji imaju a priori negativan stav prema svemu što Vlada radi”. Plenković će, kaže ministar, sam pojasniti svoju izjavu.

Na pitanje o “negativnom stavu”, ministar kaže kako se mediji “uvijek negativno odnose prema svemu što Vlada radi i traže negativne stvari u potezima Vlade”. On sam ne vidi kako Vlada vrši pritisak ni na koga.

