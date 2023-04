Podijeli :

Marko Prpic/PIXSELL

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu održava se sjednica Vlade. Predsjednik je na početku rekao kako je bio na uskrsnoj misi koju je držao kardinal Bozanić i da su poruke solidarnosti koje su poslane s oltara bile ključne u protekle tri godine. Čestitao je Uskrs i vjernicima koji ga slave po julijanskom kalendaru.

Plenković je komentirao i jučerašnji aktualac u Saboru. Smatra da su on i ministri kvalitetno predstavili planirane aktivnosti Vlade i odgovorili na pitanja.

Zadovoljan je postignućima Hrvatske u europskim okvirima, a otkrio je i da se na jučerašnjem sastanku Europskog vijeća razgovaralo o Ukrajini, migracijama i politici proširenja EU-a.

Izdvojio je susret s predstavnicima liječničkih udruga. Liječnici su, podsjetimo, zbog teškog stanja u sustavu, prijetili štrajkom, a Plenković kaže da su sada dogovoreni koraci.

“Mislim da imamo jedno čvrsto razumijevanje da ćemo u okvirima mogućnosti koje imamo napraviti daljnje iskorake koji se odnose na liječnike i druge zdravstvene djelatnike, osobito kad je riječ o koeficijentima. Što se nas tiče, bilo kakvih štrajkovi liječnika nisu potrebni. Cijela atmosfera, razumijevanje problema i sadržaj svih okolnosti i konstruktivno ozrajče na sastanku je bilo očito”, kaže.

Belina: Štrajk liječnika neće proći bez posljedica po pacijente Dobronić nakon paleža u Osijeku: Zaštita sudaca u Hrvatskoj gotovo ne postoji

Govorio je i o kruzeru Eclipse nazvavši ga sjajnim proizvodom i dodatnom vrijednošću hrvatskoj brodogradnji. Podsjetio je da je ovo četvrti veliki brod koji je isporučen u zadnjih nekoliko godina.

Spomenuo je i novi stadion za koji je uvjeren da će iznjedriti nove sjajne nogometaše.

Podsjetio je i da su donijete nove odluke o cijenama goriva.

Osvrnuo se i na revidirane prognoze rasta. Hrvatska je dobila nekoliko revidiranih prognoza, kaže premijer, a podsjetio je i na to da su prognoze poboljšane u proteklih nekoliko mjeseci. Također, očekuje da će se trend dobrih prognoza nastaviti.

“Hrvatska snažno ide naprijed i koristi svoj poboljšani međunarodni položaj na pravi način”, kaže premijer.

Plenković očekuje i izvrsnu turističku sezonu.

Podsjetio je i da je RH po NPOO-a povukla već više od 2 mlrd eura i da na raspolaganju ima još 3,6 mlrd eura zajmova te rekao da želi da taj novac bude iskorišten za važne projekte.

Tko vrši pritisak na pravosuđe?

Rekao je kako treba osuditi svaki čin koji ima veze s pritiskom na pravosuđe, govoreći o paležu automobila sutkinje u Osijeku. Pozdravio je brzu reakciju policije te rekao kako “Vlada poštuje neovisnost i dignitet pravosudnih tijela”.

“Vodimo računa o tome da se ne narušava neovisnost pravosuđa”, rekao je dodajući da Vlada osuđuje one vrste ponašanja koje često dolaze od predsjednika Republike i oporbe te pozvao predsjednika Vrhovnog suda da se ubuduće osvrne na retoriku onih koji sudbenu vlast doživljavaju kao trećerazrednu, a to “sigurno nije Vlada”. Kao predsjednik Vlade jasno je se očitovao o ovoj temi, kaže, i ako to nije primjećeno od strane predsjednika Vrhovnog suda – Vlada se, govori, ne vrši pritisak na pravosuđe i od ostalih aktera u demokraciji očekuje “da se ponašaju kao što se ponašamo mi”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Hrvat kojeg obožavaju u regiji, a i šire: “Ovo nijedan medij neće objaviti” Kako sve učenik može steći dodatne bodove za upis u srednju školu? Znanstvenici su zaprepašteni, otkrili novu ‘sposobnost’ stanica raka