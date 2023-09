Mamić: Peđu Grbina ni SDP ne vidi kao premijera

Podijeli :

Komunikacijska stručnjakinja, Ankica Mamić, gostovala je u N1 Studiju uživo gdje je komentirala prvo jesensko zasjedanje Sabora, kao i ponašanje HDZ-a i oporbe u ovom predizbornom razdoblju.

Mamić prvo aktualno prijepodne ove sezone u Saboru nije ni po čemu iznenadilo.

Promjene u redovima saborskog HDZ-a Pitali smo vas: Evo tko bi pobijedio da su danas izbori Jasmin Klarić: Stvari su se posložile jako loše po vladajuću stranku

“Nije bio neuobičajen aktualni sat. Ovaj put je platforma Možemo zapravo bila najagilnija – obično Most dominira tim aktualnim satovima. Iz Možemo su željeli pokazati da sada imaju aktualnu premijersku kandidatkinju i bili su živahniji nego inače”, poručuje Mamić.

Nema pomaka kod Peđe Grbina

“Niti na gore, ali nažalost niti na bolje, a to se vidi i na rejtingu SDP-a. Grbina se ne percipira kao lidera oporbe. SDP je betoniran na tih 10-ak posto podrške”, kaže Mamić i dodaje kako im se Možemo sve više približava.

Ni SDP ne vidi Peđu Grbina kao premijera.

“Bez obzira što je on rekao da on sebe vidi kao premijera, ja mislim da ga niti članovi njegove stranke ne vide tako. Kad s njima pričate i kad čitate između redaka, vidite da su oni u stranci u jednoj pat poziciji”, rekla je Mamić.

“Peđa Grbin je predsjednik stranke, samim time on ističe svoju kandidaturu za njhovog kandidata za premijera, a realno nema taj liderski potencijal i to se vidi na rejtingu SDP-a otkad je on postao predsjednik”, dodaje.

Opozicija treba motivirati ljude koji ne izlaze na izbore.

“Držati vlast na toliko razina na koliko HDZ drži, svakako pomaže da stranka nastavi živjeti i postojati jer HDZ je ipak u Hrvatskoj najdulje na vlasti i zbog toga i ima taj stabilan i siguran teren. I zato bi opozicija trebala tražiti svoju priliku u motivaciji ljudi koji ne izlaze na izbore, jer HDZ-ovi glasači će sigurno izaći”, kaže Mamić.

Premijer Andrej Plenković koristi svaku priliku da nametne svoj narativ

“On po svom običaju ne odgovara na pitanja oporbi. On koristi svaku govornicu, pa i aktualni sat, da nameće svoj narativ i da naglašava uspjehe Vlade. Sad je skovao novi politički termin – politička sitnež – njegov pokušaj da kaže da on u oporbi nema ozbiljnog izazivača”, izjavila je Mamić.

Možemo! je previše lijevo za Hrvatsku

“Nema alternative za Plenkovića kao premijera. SDP je rekao da će Peđa Grbin biti njihov premijerski kandidat – neće moći. Možemo! je rekao da će Sandra Benčić – njena je kandidatura vrlo svježa. Vidjet ćemo što će rejtinzi pokazati, ali realno gledajući za hrvatsko biračko tijelo Sandra Benčić je malo previše lijevo”

Mamić smatra da Možemo! nije dobro iskoristio svoju priliku u Zagrebu.

“Nisu uspjeli u Zagrebu zadržati onu plebisticarnu podršku koju je Tomašević dobio na lokalnim izborima, jer je jako puno ljudi glasalo za Tomaševića koji sigurno nisu na lijevoj strani političkog spektra”, poručuje.

