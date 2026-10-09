USKOK širi istragu o zakopanom otpadu: Na meti Pripuzova tvrtka i poznati zlatar?

Uhićenja, po nalogu USKOK-a, provodi Služba općeg kriminaliteta Uprave kriminalističke policije Ravnateljstva policije. Uhićenja se provode se na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinila teška kaznena djela protiv okoliša u sastavu zločinačkog udruženja. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.