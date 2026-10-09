GOSPIĆ, BENKOVAC I SENJ
USKOK širi istragu o zakopanom otpadu: Na meti Pripuzova tvrtka i poznati zlatar?
USKOK namjerava proširiti istragu o nezakonitom zakapanju otpada na području Gospića, Benkovca i Senja, u čijem je središtu tvrtka Tipos Resurs, povezana s bračnim parom Josipom i Monikom Šincek. Prema neslužbenim informacijama koje donose 24sata, istragom bi sada trebala biti obuhvaćena i tvrtka iz sastava CIOS grupe Petra Pripuza, kao i nekoliko novih osoba.
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Proširenje istrage odnosit će se na tvrtku Cezar kao pravnu osobu te njezina člana uprave Željka Teufela, doznaje novinar 24sata Ivan Pandžić
Cezar je, prema navodima tog medija, tvrtki bračnog para Šincek prodavao otpadnu plastiku, a financirao je i njezin prijevoz do Benkovca, gdje je, prema dosadašnjim informacijama, zakopano oko 6500 tona otpada.
Istragom obuhvaćen i poznati zlatar
Otpad je odložen na zemljištu poznatog zlatara Paške Dodića, čija je supruga Franciska Dodić među osumnjičenima od početka istrage, pokrenute u veljači 2025. godine.
Prema neslužbenim informacijama, USKOK sada planira proširiti istragu i na samog Pašku Dodića.
U tijeku uhićenja
USKOK se u petak ujutro oglasio o ovom slučaju.
Uhićenja, po nalogu USKOK-a, provodi Služba općeg kriminaliteta Uprave kriminalističke policije Ravnateljstva policije. Uhićenja se provode se na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinila teška kaznena djela protiv okoliša u sastavu zločinačkog udruženja. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.
Osim njega, Željka Teufela i tvrtke Cezar, proširenjem istrage trebale bi biti obuhvaćene još dvije osobe, čiji identitet zasad nije objavljen.
Riječ je o nastavku istrage o nezakonitom odlaganju velikih količina otpada na više lokacija u Hrvatskoj, u kojoj se već istražuje poslovanje tvrtke Tipos Resurs i bračnog para Šincek.
S obzirom na to da je riječ o neslužbenim informacijama, najavljeno proširenje istrage još nije službeno potvrđeno.
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