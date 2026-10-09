Velika akcija USKOK-a zbog ilegalnog otpada: Uhićeni zlatar Paško Dodić, Pripuzov direktor,...

U nastavku USKOK-ove akcije povezane s nezakonitim odlaganjem otpada na području Čakovca uhićen je Dorian Šipoš, nadzorni inženjer koji se povezuje s kamenolomom u Benkovcu, jednom od lokacija obuhvaćenih istragom.

Šipoševo ime spominjalo se još u ranijoj fazi istrage. Istražitelji su, naime, raspolagali presretnutim razgovorima između njega i Josipa Šinceka, jednog od glavnih osumnjičenika u aferi.

U razgovoru od 11. listopada 2023. Šincek je Šipošu davao upute o pripremi dokumentacije potrebne za prijavu gradilišta u Benkovcu.