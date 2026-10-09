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Velika akcija USKOK-a zbog ilegalnog otpada: Uhićeni zlatar Paško Dodić, Pripuzov direktor,...
Služba općeg kriminaliteta Uprave kriminalističke policije Ravnateljstva policije po nalogu Uskoka provodi uhićenja više osoba na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca za koje se osnovano sumnja da su počinila teška kaznena djela protiv okoliša u sastavu zločinačkog udruženja.
U kratkom priopćenju u petak ujutro, Uskok navodi da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.
Mediji neslužbeno navode da Uskok proširuje istragu vezanu za zakapanje otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju odnosno uz tvrtku Tipos Resurs bračnog para Josipa i Monike Šincek.
Istragom su obuhvaćeni, navode neslužbeno mediji, i tvrtka Ce-za-r, koja je dio Cisos grupe Petra Pripuza, kao i član uprave tvrtke Željko Teufel te zlatar Paško Dodić i Snježa Tomljanović, direktorica Gradskog komunalnog društva Senj.
USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.
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09:34
prije 17 min.
U Čakovcu uhićen nadzorni inženjer povezan s aferom odlaganja otpada u Benkovcu
U nastavku USKOK-ove akcije povezane s nezakonitim odlaganjem otpada na području Čakovca uhićen je Dorian Šipoš, nadzorni inženjer koji se povezuje s kamenolomom u Benkovcu, jednom od lokacija obuhvaćenih istragom.
Šipoševo ime spominjalo se još u ranijoj fazi istrage. Istražitelji su, naime, raspolagali presretnutim razgovorima između njega i Josipa Šinceka, jednog od glavnih osumnjičenika u aferi.
U razgovoru od 11. listopada 2023. Šincek je Šipošu davao upute o pripremi dokumentacije potrebne za prijavu gradilišta u Benkovcu.
Šipoš je spomenuo Paška Dodića
Šipoš je tada upozorio da tvrtka Izox ili Plastruktor mora imati inženjera, na što mu je Šincek odgovorio da je Plastruktor izvođač radova te ga uputio da pojedinosti dogovori s Monikom Šincek.
Šincek je pritom spomenuo i poznatog zlatara Paška Dodića, rekavši da će Šipoša i on kontaktirati te da je s njim "već sve dogovoreno".
Dodić je vlasnik zemljišta na kojem se nalazi kamenolom u Benkovcu, gdje je, prema sumnjama istražitelja, nezakonito odlagan dio otpada.
09:19
prije 31 min.
Mamićev kum izgradio je milijunski posao, a na njegovu zemljištu zakopane su tisuće tona otpada
Poznati hrvatski zlatar i poduzetnik Paško Dodić, koji je uhićen u sklopu proširene USKOK-ove istrage o nezakonitom odlaganju otpada, desetljećima je prisutan u hrvatskom poslovnom i javnom životu. Osim po zlatarskom poslu, poznat je i po vezama s utjecajnim osobama iz sporta, politike i poduzetništva.
Dodić je poznat i kao kum bivšeg čelnika Dinama Zdravka Mamića. Prema pisanju Nacionala, njih dvojica 2015. sudjelovala su na donatorskoj večeri tadašnje predsjedničke kandidatkinje Kolinde Grabar-Kitarović. Dodić je bio među donatorima njezine kampanje, a bivša predsjednica na inauguraciji je nosila nakit iz njegove zlatarne.
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09:03
prije 48 min.
Uhićeni se očekuju u Uskoku oko 10 sati
Kako neslužbeno doznaje N1, uhićeni u velikoj akciji zbog odlaganja i zakapanja ilegalnog otpada, očekuju se u prostorijama Uskoka oko 10 sati.
08:39
prije 1 h
Istražitelji presreli razgovore Šinceka i nadzornog inženjera: Spominjao se i zlatar Dodić
Da bi moglo doći do novih uhićenja u aferi nezakonitog odlaganja otpada, moglo se naslutiti još na početku istrage, kada su se imena sadašnjih osumnjičenika već pojavljivala u dokazima koje su prikupili istražitelji.
Među njima su i presretnuti razgovori Josipa Šinceka i nadzornog inženjera Doriana Šipoša. U razgovoru od 11. listopada 2023. Šincek je Šipošu davao upute o pripremi dokumentacije potrebne za prijavu gradilišta u Benkovcu.
Šipoš je pritom upozorio da u tvrtki Izox ili Plastruktor moraju imati zaposlenog inženjera. Šincek mu je odgovorio da je Plastruktor izvođač radova te ga uputio da detalje dogovori s Monikom Šincek.
Dodao je i da će ga kontaktirati Paško Dodić, s kojim je, kako je naveo, već sve dogovorio.
Dodić je vlasnik kamenoloma u Benkovcu u kojem je, prema navodima istražitelja, nezakonito odlagan dio otpada.
Istražitelji analizirali dokumentaciju i dogovore
Među dokazima koje su istražitelji ranije izdvojili nalazi se i dokumentacija tvrtke Plastruktor koju je Šincek dostavljao inspekciji zaštite okoliša, posjeća Index.
Analizirana je i njegova komunikacija s Monikom Šincek i Franciskom Dodić, koje su ranije obuhvaćene istragom. Razgovori su se odnosili na odlaganje otpada u jamu na području Benkovca, izdavanje računa te sastavljanje ugovora i druge poslovne dokumentacije.
Prema dosadašnjim navodima iz istrage, upravo je Josip Šincek dogovarao dovoz otpada iz tvrtke CE-ZA-R uz novčanu naknadu te organizirao lokaciju i način njegova navodnog zbrinjavanja.
08:24
prije 1 h
Među uhićenima u aferi s otpadom i direktorica senjskog komunalnog poduzeća
U sklopu proširene USKOK-ove istrage o nezakonitom zakapanju otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju uhićena je i Snježa Tomljanović, direktorica Komunalnog poduzeća iz Senja, neslužbeno doznaje Ana Raić, novinarka Indexa.
Prema istim informacijama, uhićen je i tehnički direktor tog poduzeća, a istragom je obuhvaćen i nadzorni inženjer koji je bio zadužen za kamenolom u Benkovcu.
Riječ je o nastavku istrage zbog sumnje na teška kaznena djela protiv okoliša počinjena u sastavu zločinačkog udruženja.
USKOK je ranije potvrdio da se uhićenja provode na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca. Istraga se odnosi na nezakonito odlaganje velikih količina otpada na više lokacija u Hrvatskoj, a najnovijom akcijom obuhvaćen je dodatni krug osumnjičenika.
08:14
prije 1 h
Uhićeni Dodić i Teufel
USKOK je potvrdio da su jutros u tijeku nova uhićenja u sklopu istrage o nezakonitom zakapanju otpada. Policijska akcija provodi se na području Čakovca, Senja, Zagreba i Karlovca, a obuhvaća više osoba osumnjičenih za teška kaznena djela protiv okoliša počinjena u sastavu zločinačkog udruženja.
Kako neslužbeno doznaje novinarka Indexa Ana Raić, među uhićenima su poznati zlatar Paško Dodić i Željko Teufel, član uprave tvrtke Cezar, koja posluje u sastavu CIOS grupe.
Policija je tijekom jutra pretraživala i njihove domove.
Nastavak istrage o nezakonitom odlaganju otpada
Uhićenja se provode po nalogu USKOK-a, a akciju vodi Služba općeg kriminaliteta Uprave kriminalističke policije Ravnateljstva policije.
Riječ je o nastavku istrage velike afere nezakonitog odlaganja otpada, koja je ranije obuhvatila područja Gospića, Benkovca i Senja.
Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja i ispitivanja osumnjičenika, USKOK će odlučiti o daljnjem postupanju, uključujući eventualno predlaganje istražnog zatvora.
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