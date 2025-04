Uskoro kraj nesnosnim gužvama u Zagrebu? Grad ponudio rješenja za svaki prometni čep

Podijeli :

Patricija Flikac/PIXSELL

Grad Zagreb predstavlja rješenje za povećanje protočnosti u prometu na ključnim raskrižjima.

Grad Zagreb grca u prometnim gužvama. Stići na posao na vrijeme gotovo je nemoguća misija, slično izgleda i povratak kući, a čini se da su brojni alternativni pravci i zaobilaznice još gore rješenje od uobičajenih zakrčenih gradskih prometnica.

Iz Grada su krajem prošle godine najavili izradu prometnog modela vrijednog 900.000 eura, koji bi tijekom dvije godine omogućio donošenje strateških odluka za poboljšanje prometne situacije u metropoli na brojnim razinama: kroz ograničenje brzine prometa, promjenu kapaciteta prometnica, prenamjenu površina za bicikliste i pješake, planiranje novih ruta javnog prijevoza, bolje biciklističke infrastrukture i održive urbane mobilnosti te uvođenje zona niske emisije, kao i ograničenje ili uklanjanje parkirališnih mjesta.

Kako stati na kraj nesnosnim gužvama i koja su rješenja predstavlja Andro Pavuna, pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost, piše Dnevnik.hr.

Konkretna rješenja za prometnice

Pavuna se osvrnuo na pojedinačne prometnice na kojima se stvara gužva, a kao najveći i najopsežniji zahvat koji je potreban je Slavonska avenija, raskrižje na Čulinečkoj te Ulici Siniše Glavaševića na istoku grada.

Grad nudi rješenja za probleme koji se odnose na skretanja ulijevo, koja na spomenutim dvama raskrižjima stvaraju najveće čepove, na način da će biti dodatna traka za skretanje ulijevo.

Na zapadu grada, kaže Pavuna, također je sličan problem na Zagrebačkoj cesti i Zagrebačkoj aveniji kod skretanja ulijevo, gdje će biti napravljen zahvat koji će omogućiti uključenje vozača u promet bez stvaranja gužve.

Predstavio je i rotor u Zapruđu i ulazak u Sarajevsku gdje će se graditi nova tramvajska pruga i novi ulazak u grad, gdje Grad nudi nova rješenja koja će moći podnijeti teret povećanja prometa.

Pavuna je taj rotor nazvao turborotorom, sličnim kakve već imaju neki gradovi, a koji su potrebni i u Zagrebu.

Na Jadranskom mostu, koji je znatno opterećen prometom, bit će iskorišten dodatni prostor koji od ranije postoji kao asfaltirani dio na kojem obično stoji policija te će i taj dio biti pretvoren u dodatne vozne trake.

Situacija u Žajinoj ulici kod Doma sportova kritična je zbog parkiranja automobila na ulici, no sada je dodano 30 novih parkirališnih mjesta te je ujedno sužena ulica koja je usporila promet.

Rok za završetak radova

Pavuna očekuje kako bi svi radovi i rekonstrukcije trebali biti gotovi do proljeća 2026. godine, no prvi koji bi već na jesen mogao biti je projekt Zagrebačke, zatim rotor Zapruđe pa Jadranski most, dok je najveći i najopsežniji projekt na Slavonskoj, raskrižje s Čulinečkom i raskrižje s Ulicom Siniše Glavaševića.

Najavio je i reviziju sigurnosti cestovnog prometa.

