Marko Rakar: Ustavni sud se ponaša kao pravosudna batina, ne vidim kako bi mogao poništiti izbore

Gost Novog dana bio je komunikacijski savjetnik Marko Rakar. Na početku razgovora našem Tihomiru Ladišiću rekao je kako ni on ni agencija za koju radi ne sudjeluje u kampanji ni na koji način, kao i da već godinama ne radi za nijedno državno ni političko tijelo ili tvrtku povezanu s Vladom.

Rakar se na početku razgovora osvrnuo na jučerašnju veliku debatu na N1. “Rekao bih da debate kao debate nemaju ili imaju vrlo mali utjecaj na kampanju. Tu ispadne van nekoliko zanimljivih sound biteova koji se mogu pokazati zanimljivima i postati tema u narednim danima kampanje. Ali što se tiče birača imaju vrlo mali doseg. … Danas je sedmi dan otkad je sva kampanja svedena na referendumsko pitanje – HDZ ili ne-HDZ”, kaže.

Najava afere plin za cent 2, Rakar kaže: “Pitanje dokapitalizacije HEP-a, odnosno štete koja je HEP-u nastala zbog subvencioniranja cijene plina i struje građanima i gospodarstvu, je bila sasvim jasna u trenutku kad je Vlada to pokrenula. Svakom tko išta zna bilo je jasno da će HEP preuzeti veliki teret koji se odnekud mora pokriti i da se neće dopustiti da HEP ode u stečaj, što bi se desilo bilo kome tko nema državu iza sebe. Nema tu neke velike tajne, slične su se stvari događale u neusporedivo većim zemljama, Hrvatska tu nije neka anomalija”, smatra Rakar.

“Ako pažljivo slušate ministre kako daju izjave, vidite da oni svi ponavljaju iste rečenice. Očito su svi dobili isti udžbenik, naučili ga napamet i sad ponavljaju kao papige. Nije sporno da je život u Hrvatskoj ipak bolji nego ranije, to treba priznati, ali ova je Vlada opterećena nevjerojatnim problemima, osobito korupcijom i mislim da postoji opravdani strah je li država oteta u korist jedne političke struje i mnogi birači će u tom smislu smatrati da je promjena nužna”, govori Rakar.

Što se tiče oporbe, Rakar kaže kako smo još uvijek u fazi gdje analiziramo što pokušaj ulaska Zorana Milanovića u izbornu utrku zaista znači. “Ta diskusija radi li on po Ustavu ili ne, uskoro će zamrijeti jer će on, očito, nastaviti raditi to što radi, a Ustavni sud ima vrlo mali arsenal onoga što protiv njega mogu upotrijebiti. Ne vidim kako bi Ustavni sud mogao poništiti izbore. Sabor se raspustio, izbore je nužno provesti. Ne razumijem što bi se time postiglo. Oni eventualno mogu suspendirati neku izbornu listu ili nekog od kandidata na listama. Ali, svaka takva aktivnost bi dovela do dodatne eskalacije u političkom prostoru, ne samo kod stranaka koje podržavaju Milanovića nego i na razini građana. Oni bi se počeli pitati zašto je USUD odlučio poništiti, zbog jedne osobe, jer ona jednom dnevno pet minuta na televiziji nešto govori… Zašto je cijela stranka ili lista skinuta s izbora. Ne vidim da bi to dobro završilo”, kaže.

“Milanović je svojim istupom prošli petak ove izbore gurnuo u smjeru referenduma, kao što je to bilo 2000. ili 2011. Ako ćemo tražiti paralele o tome kakvu izlaznost ili rezultate trebamo očekivati, onda odgovor trebamo tražiti u tim dvojim prijelomnim izborima za hrvatski parlament. Ovo je sve skupa u nekom civiliziranom okruženju još uvijek. Do izbora je još puno vremena, 30 dana u politici je puno, puno vremena i treba vidjeti što će se dogoditi. Treba vidjeti kako će se ponašati USUD koji se trenutno ponaša kao svojevrsna pravosudna batina. Treba vidjeti kako će se ponašati HDZ. Čini mi se da se silnice grupiraju u dvije skupine. Male stranke će proći jako loše jer – referendumsko pitanje. Više nije pitanje tko nam više odgovara nego se doslovce pozicioniramo ili na jednu ili na drugu stranu i u tim okolnosima male će stranke proći jako loše”, kaže Rakar.

