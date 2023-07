Mascarell o pomorskom dobru: Plaže mogu biti privatizirane i zatvorene

Podijeli :

Vladimira Mascarell iz inicijative 'Javno je dobro' gostovala je u Newsroomu i govorila o izmjenama Zakona o pomorskom dobru za koje smatra da nisu ništa postigle u očuvanju pomorksog dobra.

“Zakon uopće nije popravljen, on je samo ušminkan. Rekli su da su popravili odredbe za plaže, međutim to nije točno. Najgore stvari koje se događaju su zapravo na pomorskom dobru, a kriju se kroz založno pravo i dugotrajne koncesije. Appsolutno ništa nije popravljeno. Založno pravo je ostalo, Vlada dodjeljuje koncesije do 50 godina koje se mogu produžiti. Toliko je krivo postavljen zakon od početka. Od početka je imao za cilj kako najalakše predati velikim kompanijiama kompletno pomorsko dobro, odnosno more i obalu”, poručuje Mascarell.

Objasnila je što novi zakon dopušta koncesionaru.

“Koncesinoar kaže ‘ok, ja hoću tu ulagat’, preda Vladi ili županiji ili gdje već zahtjev za koncesiju, ovisi o važnosti koncesije. Oni mu odobre koncesiju i on digne kredit za tu investiciju, jer nema svojih sredstava i onda ga ne vraća. S obzirom da su svi ti ugovori po ovom zakonu standardizirani oni imaju snagu sudske presude. I u tom trenutku kad on prestane vraćat kredit banka praktički postaje gospodar pomorskog dobra za čitavo sljedeće razdoblje. Ona je ta koja bira sljedećeg koncesionara ili može čak i sama preuzeti tu koncesiju. S tom odredbom mi smo dali nekakvim bankama, za koje ne znamo koje su, i nekakavim kompanijama, praktično vlasništvo nad pomorskim dobrom, pravo upravljanja. Nema više javnih natječaja. Nema aposlutno ničeg više. Svaki sljedeći koncesionar, nakon ovoga koji je propao, je onaj kojeg banka odabere. Nema druge varijante. Znači banka će upravljati morem i pomorskim dobrom”, kaže Mascarell.

Ministar mora, prometa i infrstrukture Oleg Butković je rekako kako više nema hotelskih plaža, a Mascarell objašnjava da su one sada u Zakonu samo drugačije definirane.

“Postoje drugačije formulirani stavci koji umjesto hotelskih plaža i funkcionalnih cjelina kažu da je to cijelovito područje s hotelom od traga. S tim su formulirali zamjenski termin za funckionalnu cjelinu. Druga stvar – stavili su plaže posebne namjene unutra. A ta posebna namjena se može i obrađivati i zaključavati i naplaćivati. Svaki hotel može dobiti plažu posebne namjene. Vrlo jednostavno – samo se mora proglasiti zdravstvenom ustanovom; što isto nije teško postići jer otvore neki zdravstveni odjel, fizikalnu terapiju – što isto nije teško postići. Može dobiti plažu koja je zatvorena i naplaćuje se kao da je zdravstena ustanova. Tako da ništa nisu riješili, samo su zakamuflirali što je bilo posve jasno na početku. Plaže praktički mogu biti privatizirane, zatvorene.”

Mascarell je rekla da građanima ne preostaje puno mogućnosti za rješenje tog problema i da bi se stvari mogle promijeniti kada bi se promijenila izborna pravila – izborne jedinice.

“Zakon o prostornom uređenju se paralelno mijanjo da bi neke stavke iz Zakona o pomorksom dobru prebacili u prostorno uređenje. Ne možete se buniti kad se izglasava Zakon o pomorskom dobru jer su to već dodijelili drugom zakonu. Istu stvar su napravili sa Zakon o LNG-u. Znači u dva, tri, četri zakona su stavili sporne stavke iz Zakona o pomorskom dobru. Napravili su jedan komplet paket, koji je katastrofa. Mi ne možemo svaki dan, svaki zakon ili svakih pet dana probati Vladu uvjeriti da se to ne donosi. Rekli smo da je jedino rješenje da se izmjene izborna pravila, izborne jedinice.”

