VIDEO / Što se događa u Jadranu? “Doći će do velikih promjena…”

Podijeli :

Voditelj Odjela za inovacijski sustav HGK-a i voditelj Digitalnog inovacijskog huba InnovaMare Mateo Ivanac bio je gost Sandre Križanec u Dnevniku N1.

Projekt HGK-a dobio je priznanje Europske komisije za plavo gospodarstvo. Ključan dio projekta u nadolazećem razdoblju je i podizanje svijesti o utjecajima plave ekonomije te potrebe za digitalnom i zelenom transformacijom.

U Jadranu ulovljene dvije otrovne ribe: “Gotovo je, to je sad njezino more”

Radi se o dva robota Korkyra (za nadzor ribogojilišta) i SWAMP (za praćenje okolišnih parametara u močvarama) te sustavo pametnih plutača koje će pratiti kvalitetu mora. Projekt je povezao oko 350 različitih dionika iz Hrvatske i Italije.

“Jadransko mora ima najveći utjecaj klimatskih promjena i zagađenja na sebe, kao i Baltičko more. Već sada se mogu razvijati tehnologije za situacije koje će se događati u drugim morima, rijekama i jezerima”, kaže Ivanac.

Dodaje kako je vrlo bitno po cijelom Jadranu postaviti kamere koje će utvrđivati kada se u njemu pojave vrste koje nisu autohtone nego invazivne. Na taj način, kaže Ivanac, može se pomoći i ribarima.

InnovaMare najvećim se dijelom financira iz europskih fondova, ali imaju potporu i lokalnih vlasti i resornog ministarstva.

“Problem Jadrana je povećanje temperature jer je on plitko, zatvoreno more. Moramo paziti jer će u njemu doći do velikih promjena”, upozorava Ivanac.

On kaže i kako će u dogledno vrijeme neizbježno doći do velikih promjena u Jadranu. “Mi moramo to gledati kao priliku. Najavio bih i da osnivamo spin-off tvrtku koja će se baviti autonomnim površinskim plovilima”, najavio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.