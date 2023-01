Milanović i Orban razgovarali o bilateralnim odnosima

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović razgovarao je u petak navečer u Budimpešti s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom o bilateralnim odnosima.

“Redatelj András Batta proveo ih je u višestruko nagrađivanom House of Musicu, a zatim su na radnoj večeri razgovarali o bilateralnim odnosima i aktualnim međunarodnim temama”, objavio je na Twitteru Zoltan Kovacs iz kabineta mađarskog premijera.

