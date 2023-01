Novinar objasnio na koji je način Milanović pomogao Rusiji

Podijeli :

Izvor: PIXSELL/Marko Prpić

Novinar Jutarnjeg lista Vlado Vurušić, gostujući u N1 Newrsroomu, analizirao je izjave predsjednika Milanovića i komentirao susret Plenkovića i Vučića u Davosu.

Kad je riječ o Milanovićevim izjavama koje hvale proruski mediji i ruski ministar vanjskih poslova Lavrov, Vurušić kaže: “Naš predsjednik zna izjaviti stvari koje budu jako dobro primljene u Moskvi. Sad već sumnjam da on to radi slučajno ili nepromišljeno. Već nekoliko puta je on postao zvijezda ruskih prorežimskih medija i političara kao što je Lavrov. Milanović je iskrivio riječi ukrajinskog ministra na kojeg se poziva koji je rekao da se Ukrajinci bore i za Europu, a ne umjesto Europe. Čak i nije stvar u tome što Milanović kaže jer on verbalno govori da treba biti na strani Ukrajine. Međutim, važnije je ono što on radi. Na neki način, on je bio pokretač sprječavanja obuke ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj. Na taj je način pomogao Rusiji”.

Lavrov pohvalio Milanovića: “To je iskreno i pošteno” Milanović o izjavi koju je pohvalio Lavrov: “Citirao sam ukrajinskog ministra!”

Komentirao je i Milanovićevo približavanje Orbanu. Trenutno je njegov gost u Mađarskoj, a prošlo su ljeto zajedno večerali na dalmatinskoj obali. “Sve ovo što Milanović sada radi više nije iznenađenje. I to što ga Rusi hvale više nije iznenađenje. Lako se može reći da je to i svjesno – govoriti jedno, a raditi drugo. Zanimljivo je da je on u Viktoru Orbanu našao saveznika s kojim dijeli te vrijednosne konzervativne ideje. Zanimljivo je da se ni pitanje INA-e nije postavljalo. Nije govorio ni o karti koja visi u Orbanovom uredu ni šalu koji nosi na utakmicama. Očito je da su se oni našli.”

Susret Plenkovića i Vučića

Novinar je komentirao i jučerašnji susret Plenkovića i Vučića u Davosu: “Nismo vidjeli da je iza najave otopljenja odnosa bilo što od strane Vučića uslijedilo prema Hrvatskoj. Vučić je jedan veliki trouble-maker u regiji. Znamo što govori i kakve su njegove aspiracije prema BiH i Crnoj Gori. To je ta politika “srpskog sveta” od koje se Srbija i Vučić ne odriče. Mislim da je ovo čisto jedna formalna stvar koja nažalost neće polučiti velike rezultate s obzirom na retoriku koju Vučić ima prema Hrvatskoj. Vidimo da i dalje mediji, za koje se zna da su pod njegovom direktnom kontrolom, Hrvatsku nazivaju ustaškom, a Plenkovića nazivaju poglavnikom”.

Fotografija Vučića iz Davosa hit na internetu, on poručio: “Nisam jadnik” Plenković se sastao s Vučićem, objavio o čemu su razgovarali

“Premda nemojmo zaboraviti da su odnosi na međuljudskoj razini između Hrvatske i Srbije jako dobri. Znamo o gostovanjima naših glumaca u Srbiji i obratno. Koncerti srpskih pjevača su uvijek puni. Srbi su drugi po broju stranih radnika u Hrvatskoj po broju. Svake godine se povećava broj Srba koji dolaze na ljetovanje u Hrvatsku.”

Zaključno, Vurušić na pitanje o tome zašto u Davosu nije bilo svjetskih lidera kaže: “Vjerojatno zato što je Davos izgubio na svom značaju. Vidjeli smo da su u Davosu bili lideri zemalja iz ovog dijela Europe i manjih zemalja. Očito da Davos možda nema više takvu snagu. Čim nisu došli Kinezi, nema Rusa, dolazi i do manjeg interesa većih europskih država. Možemo reći da je Davos bio balkanski susret, a uvijek ćemo ga zapamtiti i kao susret Plenkovića i Vučića nakon toliko godina kao mogući početak mogućeg otopljavanja, ali na

žalost pravo otopljavanje odnosa na političkoj razini je po meni na dosta dugom štapu”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.