Milanović na Hvaru prepričao zanimljivo iskustvo: To mi se nikad nije dogodilo

Svečana sjednica jelšanskog Općinskog vijeća u povodu dana te Općine na Hvaru i blagdana Velike Gospe, održana je u ponedjeljka navečer, a predsjednik Republike Zoran Milanović istaknuo je da je Hvar drukčiji o ostalih naši otoka.

“Hvar je poseban otok, u njemu je antika i predantika, brončano doba, srednji i novi vijek”, rekao je Milanović sudjelujući na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Jelse koja je održana na otvorenom, na mjesnom trgu.

Podsjetivši kako je redovito ljetovao na Hvaru dok je bio premijer, a i sad ljetuje na tom otoku u vrijeme obavljanja dužnosti predsjednika Republike te da redovito vozi bicikl.

Dodao je kako je prije dva dan imao razgovor kojeg nikad neće zaboraviti sa stanovnikom Hvara, kojega je sreo na cesti prema Poljicama,

“Prije dva dana nakon što sam se umorio vozeći bicikl stao sam pored jeden crkve i sjeo da se odmorim. Potom autom dolazi domaći čovjek s kojim sam razgovarao desetak minuta ali on me nije prepoznao što mi se nikad ranije nije dogodilo”, rekao je Milanović. Dodao je kako je to bio razgovor kojeg nikad neće zaboraviti jer je razgovarao s čovjekom s Hvara koji je od onih ljudi “koji žive u beskraju, a opet u srcu civilizacije; moderni su, a nestaju i otkačeni su na svoj prekrasan način, i takvi ludi nestaju.”

Milanović je istaknuo kako je tom prilikom vozeći bicikl s jednog dijela u drugi dio otoka Hvar brojao registarske pločice automobile koji su prolazili.

“Neću više voziti bicikl tom cestom jer će me netko satrati autom. Sve je više gostiju. Brojao sam tablice jer mi je svaki auto digao živac i nakon hrvatskih najbrojnije su na vozilima bile tablice iz Srbije. I tu se neke stvari mijenjaju, život ide naprijed, mi se razvijamo, svađamo se, mirimo (…) vijugamo, ali to ide prema nekom cilju”, kazao je Milanović.

Ministar zdravstva i izaslanik predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, Vili Beroš, rođeni Jelšanin, u svojem govoru najavio je uspostavu Hitne helikopterske medicinske službe, rekavši kako je u tijeku međunarodni natječaj za to.

“Hrvatska, s obzirom da je turistička zemlja, ne smije biti jedna od malobrojnih zemalja u Europi koja nema hitnu helikoptersku medicinsku službu,” naglasio je Beroš.

Dodao je kako vjeruje da će takva služba ako međunarodni natječaj završi povoljno, biti uspostavljena u prvom kvartalu iduće godine.

Načelnik Općine Jelsa Nikša Peronja je izvijestio kako su u tijeku radovi na izgradnji ribarskog muzeja na području općine Jelsa.

“Taj muzej će biti u obliku broda, ” rekao je.

U povodu Dana Općine dodijeljena su i javna priznanja i nagrade najzaslužnijim pojedincima i organizacijama. Uz predsjednika Milanovića bila je savjetnica Predsjednika za odgoj i obrazovanje Jadranka Žarković.

