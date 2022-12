Podijeli :

Izvor: Dino Stanin/PIXSELL

Bivši predsjednik Vrhovnog suda Krunislav Olujić komentirao je u Newsroomu odnos DORH-a i Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) kao i poruku Zlate Hrvoj Šipek koja je rekla da "ispadamo kao servis EPPO-a".

“Bilo je više njezinih izjava, ali posljednja o odnosu DORH-a i Ureda europskog javnog tužitelja u Hrvatskoj je gotovo poražavajuća za DORH i glavnu državnu odvjetnicu. Izjava je grozna, nije odraz stvarnog stanja nego nemoći gđe Hrvoj Šipek, posebno u zahtjevima za procesuiranje počinitelja koji zloupotrebljavaju novce iz EU-a. Ako se u ovom razgovoru usudi nazvati da je EPPO ulogu DORH-a sveo na servis, onda se čini da je upravo taj DORH dosad funkcionirao kao servis Hrvatske vlade i Andreja Plenkovića. Hrvoj Šipek odgovara za svoj rad Saboru, nemojmo to zaboraviti”, rekao je Krunislav Olujić.

Dotaknuvši se progona Gabrijele Žalac, što je DORH ispočetka odbijao učiniti dok EPPO nije pokrenuo stvar, Olujić ističe da je Žalac bila ministrica od posebnog povjerenja Andreja Plenkovića: “Građanin Plenković je kao premijer do posljednjeg trenutka izražavao javnu podršku Žalac, očitovao se u očuvanju njenog lika i djela, a pritom je gđa Hrvoj Šipek kao glavna državna odvjetnica u otkrivanju zloupotreba sudjelovala na najgori način.”

Smatra da se Vlada idolopoklonički odnosi prema Viktoru Orbanu i MOL-u:

“Ova Vlada očito nema petlje realizirati programe, nisu sposobni ni sjesti s Orbanom ili MOL-om i riješiti sporna pitanja koja se odnose na prijenos upravljačkih prava. Vlada gubi manevarski prostor. politički interesi su prevagnuli nad pravnim argumentima – interesi Orbana, takve EU i poseban odnos Hrvatske prema Orbanu i Mađarskoj. Mađari nisu naši povijesni prijatelji, ovaj šal s velikom Mađarskom ne znači ništa nego snivanje snova o velikoj Mađarskoj.”

Na pitanje koji bi Orban politički motiv imao da tu ideju tako neskriveno pokazuje, Olujić je rekao:

“Na to i Milanović upozorava, on nije proruski političar u Hrvatskoj, to je sa svojim ponašanjem Andrej Plenković koji tu vrstu politike igra preko MOL-a i Orbana. Sigurno Andrej Plenković nije zaštitnik hrvatskih nacionalnih interesa, štitio bi i INA-ine interese u MOL-u.”

“Politički progon u slučaju preuzimanja Agrokora”

Što se pak tiče slučaja Agrokor i potencijalno nevažećeg financijskog vještačenja Ismeta Kamala iz KPMG-a, Krunislav Olujić je rekao:

“Nisu u stanju provesti vještačenje što znači da u konkretnom slučaju, na temelju čega se treba temeljiti optužnica protiv Todorića, ne da treba nego ima pasti uvodu jer u konkretnom slučaju vještačenje nije pravno valjano i ne može proizvesti štetne posljedice za Todorića. To sve potvrđuje sumnje da je u slučaju preuzimanja Agrokora na djelu bio politički progon i da su tu bile političke ambicije uskog kruga ljudi koji i danas drmaju Agrokorom.”

Na pitanje što ako padne vještačenje, odgovara:

“Zlata Hrvoj Šipek se ne može poncijepilatovski ponašati i prati ruke jer ako je bilo volje, mogla je odustati, ali ne može jer tužitelj je na Markovom trgu i provodi političku volju onih koji stoje iza cijelog projekta preuzimanja Agrokora.”

