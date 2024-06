Milanović: Plenković je odbio moju ideju o formiranju Vijeća za vanjsku politiku

Podijeli :

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović rekao je u srijedu da je premijer odbio njegovu ideju o formiranju Vijeća za vanjsku politiku koju mu je predložio kao zajednički format razgovora o vanjskopolitičkim pitanjima o kojima se Pantovčak i Banski dvori već dulje vrijeme ne uspijevaju dogovoriti.

Milanović je kazao da o tome prijedlogu nije govorio u javnosti – pitajući i novinara HTV-a koji je u središnjem Dnevniku vodio intervju “otkud vi to znate?” – jer je najprije htio dočekati odgovor premijera Andreja Plenkovića.

Milanović: Moja prethodnica je bila HDZ-ova hostesa

“Ja to nisam objavio zato što nisam htio. Čekao sam odgovor premijera koji je došao nakon tri tjedna, gdje je to odbio i rekao da je sve predloženo Ustavom i zakonom i da nema potrebe za tim”, rekao je u intervjuu.

Plenković “već dvije i pol godine opstruira sastanke Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu. To je teška protuustavna rabota. A ja mu pišem i kažem: ‘Moramo se dogovoriti oko vanjskopolitičkih pitanja’. Model je zajedničko vijeće za razgovor”, pojasnio je predsjednik.

Dodao je da je Plenković, koji je “navikao upravljati i ucjenjivati”, to odbio.

“Dakle, onog trena kada vidiš da je dobra volja na drugoj strani, to se riješi u pet minuta, ali volje nema. I nikada se to neće promijeniti jer to bi značilo da surađujemo u promjeni predstavnika u vanjskoj politici, a on to sprječava pod svaku cijenu, zato što tamo rade ljudi koji rade po njegovom diktatu”, istaknuo je Milanović.

Vezano uz nadolazeći samit NATO-a u Washingtonu u prvoj polovici srpnja, Milanović je kazao da glavi tajnik Jens Stoltenberg, koji je najavio izmjenu modela isporuke pomoći Ukrajini, “o tome ne odlučuje”.

“To ne najavljuje Stoltenberg niti odlučuje o tome, niti inače glavni tajnik NATO-a o ičemu odlučuje. U biti rade ono što im Pentagon kaže, a Pentagon i Amerikanci su naš izbor. Oni su naši protektori, zaštitnici. Nema tu nikakve zajedničke demokracije”, kazao je.

“Američki izbori za predsjednika su u studenome. Sve se radi u tom kontekstu, s ciljem da se pomogne aktualnom predsjedniku.”

Milanović je kazao da NATO “izravno, logistički, špediterski organizira isporuke za rat u Ukrajini. Ja sam protiv toga. Za humanitarnu pomoć sam uvijek bio i bit ću.”

Sada “postaje potpuno jasno da je točno ono što sam govorio, da se taj rat na ovakav način ne može dobiti, da se ne može nikako dobiti bez nuklearne eskalacije”, istaknuo je predsjednik.

