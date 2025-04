Fordyceove mrlje: Uzrok, simptomi, a liječiti ih možete i s jednim domaćim pripravkom

Podijeli :

Fordyceove mrlje su bjeličasto-žuti prištići koji se najčešće pojavljuju na rubovima usana ili unutrašnjosti obraza. Osim toga, ponekad se može dogoditi i da se pojave na genitalnom području. Nisu opasne, ne zna se zašto točno nastaju, a liječe se vrlo jednostavno.

Fordyceove mrlje su povećane, blago izdignute lojne žlijezde (nalik na prištiće) koje se pojavljuju na koži, odnosno na području usana te u unutrašnjosti obraza. U rijetkim slučajevima se može dogoditi da se pojave na genitalnom području i kod muškaraca i kod žena.

Mogu se pojaviti kao jedan ‘prištić’, nekoliko njih ili u velikoj skupini od 50 ili više prištića, a njihova veličina ne prelazi 3 milimetra.

Fordyceove mrlje: Uzrok

Točan uzrok nastanka Fordyceovih mrlja se ne zna, ali mnogi znanstvenici tvrde da se one pojavljuju već prilikom rođenja. U tom slučaju izraženije postaju u pubertetu i odrasloj dobi kada se hormoni počinju drastično mijenjati i koža više rastezati.

Nisu toliko rijetke, odnosno pojavljuju se kod velikog broja ljudi. Naime, između 70 i 80 posto osoba tijekom ili nakon puberteta će razviti Fordyceove mrlje.

Jesu li Fordyceove mrlje zarazne?

Fordyceove mrlje, osobito ako se pojave na genitalnom području, mogu asocirati na simptome spolno prenosivih bolesti kao što su genitalne bradavice ili herpes, ali one to nisu.

Genitalni herpes se prenosi virusom herpes simplex čiji su glavni simptom bolni mjehurići na genitalijama, jeziku, usnama i unutar usne šupljine dok bradavice uzrokuje virus HPV-a te se prištići (koji u početku mogu nalikovati Fordyceovim mrljama) razvijaju puno drugačije.

Fordyceove mrlje nisu bolne, a veličina im ne prelazi 3 milimetra. Jednako tako, važno je znati da nisu zarazne ni na koji način.

Fordyceove mrlje: Liječenje

Fordyceove mrlje lako je prepoznati pa nije nužno da ih dijagnosticira liječnik, ali s obzirom na to da mogu asocirati na rane faze spolno prenosivih bolesti, preporučuje se posjetiti liječnika kako bi se ta mogućnost isključila. Osim što nisu zarazne, one su u potpunosti benigne pa njihovo liječenje, odnosno uklanjanje, zapravo i nije potrebno. Nerijetko nestanu same.

No, ako su estetski razlozi u pitanju, postoji nekoliko načina za uklanjanje Fordyceovih mrlja, a to su:

1. Krioterapija

Primjena tekućeg dušika na zahvaćeno područje kako bi se pjege zamrznule i uništile. Tijekom postupka, dermatolog kratko nanosi hladni plin, što može uzrokovati blago peckanje ili nelagodu, a nakon tretmana koža može postati crvena i stvoriti se sitne kraste.

Nakon nekoliko dana do tjedana, tretirano područje zacijeli, a pjege postupno nestaju.

2. Elektrodisekacija

Visokofrekventna električna struja kojom se ‘prištići’ isušuju i spaljuju. Tijekom postupka, dermatolog koristi malu elektrodu za precizno uništavanje ciljanog tkiva, dok se okolna koža minimalno oštećuje.

Nakon zahvata, može se pojaviti blago crvenilo, kraste ili oteklina, ali koža obično zacijeli unutar nekoliko tjedana

3. Lasersko pomlađivanje kože

Korištenje laserske tehnologije za ciljano uklanjanje nesavršenost bez oštećenja okolne kože. Nakon tretmana može doći do blagog crvenila ili iritacije, ali koža se obično oporavi unutar nekoliko dana.

4. Kućni tretman kokosovim uljem

Lojne žlijezde mogu proizvoditi višak masnoće kada je koža suha, što može učiniti Fordyceove pjege uočljivijima. Nanošenje kokosovog ulja na Fordyceove pjege može hidratizirati kožu i smanjiti proizvodnju masnoće

Zaključak

Fordyceove mrlje su povećane, blago izdignute lojne žlijezde koje se pojavljuju na koži, odnosno na području usana te u unutrašnjosti obraza, a u rijetkim se slučajevima mogu pojaviti i na genitalnom području.

Točan uzrok im se ne zna, ali mnogi znanstvenici smatraju kako se one pojavljuju tijekom rođenja pa izraženije postanu u pubertetu i nakon njega.

Nije ih potrebno liječiti, ali ih se može ukloniti iz estetskih razloga i to s tretmanima kao što su krioterapija, lasersko pomlađivanje kože, elektrodisekacija ili kod kuće redovitim nanošenjem kokosovog ulja.

