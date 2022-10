Podijeli:







Mostov Marin Miletić gostovao je u N1 Studiju uživo i komentirao najnovije političke aktualnosti u Hrvatskoj.

“Vidjeli smo što se događa, naši financijski stručnjaci jasno su rekli da je slika jednostavna. Lockdown, opće zatvaranje, pa onda Plenković kreće dijeliti neki novac. Možda su ljudi mislili da on ima nekakvu ladicu iz koje samo vadi puste milijarde, ali na kraju to sve plaćaju građani republike Hrvatske. Znali smo da će se dogoditi inflacija. Tiskao se novac koji nije imao svoju vrijednost i danas imamo ovo što imamo. Sinoć smo imali iscrpan sastanak i volio bih pohvaliti ministra Primorca, koji je cijelo vrijeme bio s nama, s obzirom na to da znamo da se HDZ-ovi ministri u pravilu pojave nakratko, pa se pokupe i odu dalje. Sviđa mi se kada netko svojim pristupom pokaže da poštuje saborske zastupnike”, rekao je.

Kako navodi, Hrvatska je već sada u recesiji. “Hrvatski građani već to dobro znaju. Znamo koliko smo plaćali kilogram mesa prije godinu dana, a koliko danas. Struja je nekim tvrtkama skuplja do deset puta. Zatvaraju se i mnogi obrti jer nitko ne može podnijeti ovakav rast cijena”, rekao je.

“HDZ je uistinu uspješan. Nevjerojatno su uspješni u rastjerivanju Hrvata. Uspješni su jer su potjerali pola milijuna građana izvan granice. Kada je nekome dobro, onda on ne bježi od toga. Ako je nekome dobro na N1 televiziji, on ne bježi od tamo. Imate dobro radno okruženje, solidnu plaću i tu ste. Ali, kada bi vas netko nagazio i kada biste se osjećali loše, vi biste pobjegli. To se radi u Hrvatskoj pod vodstvom HDZ-a”, rekao je.

Komentirao je i brojne afere u koje su upleteni bivši članovi HDZ-a.

“To je ekipa koja sve krade. Oni kradu željezo, kamen i slično. Vidjeli ste i što Plenković radi. U jeku energetske krize on preda sisačku rafineriju Mađarima, zatim naši građani kupuju te iste naftne derivate po nekoliko puta većoj cijeni nego što smo ih mi prodali Mađarima. Osim toga, Bruxelles kaže da godišnje ljudi u i oko HDZ-a ukradu 60 milijardi kuna”, rekao je.

“Plenkovićeva slika Hrvatske je starica koja se zove Marija. Žena je prosila na Maksimirskoj cesti, te je prošle godine uhićena u studenom. Policajac je izvijestio da joj je otuđeno sve što je isprosila, odnosno kuna i pol. Ona je osuđena na deset dana zatvora. To je slika Plenkovićeve Hrvatske. Ona je ovakva: ‘kradi, frende, što više to bolje. Jer, ako malo kradeš, završit ćeš u zatvoru”, rekao je.

Tvrdi da se u HDZ-u spremaju velike promjene. “Reći ću vam ja zašto nas oni imaju na meti. Plenković je već bivši, ali mi oni to još nisu rekli. Kao kada planirate prekinuti s nekime, a ne želite mu to reći. Mi te priče čujemo po hodnicima. Plenković je bivši i zato je jako uzrujan. Kada su ljudi agresivni i boje se, skrivaju se iza te agresije. Plenković je u posljednje vrijeme izrazito agresivan”, rekao je.