Obuljen Koržinek: Ako je netko zloupotrijebio kriznu situaciju, odgovarat će

Po nalogu Europskog tužiteljstva u u Ministarstvu kulture i medija traju pretrage prostorija, računala i određenih osoba koje se povezuju sa štetom prouzročenom europskim fondovima.

“Dva dana nakon potresa smo angažirali javnu ustanovu, Geodetski fakultet, kako bismo obavili 3D snimanje kulturne baštine. Saboru sam predala detaljno izvješće o tome kako je tekao procesa, kako smo prikupljali podatke i kako smo ih koristili. Te snimke su utvrđivale štetu i dio tih snimki korišten je za projektiranje obnove objekata. Kao ministrica želim istaknuti da mi je u interesu da svi ti izvidi potvrde da je u Ministarstvu kulture sve provedeno sukladno zakonu. Ako je netko kriznu situaciju zloupotrijebio, odgovarat će”, rekla je ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek i nastavila:

“Sve je plaćeno iz nacionalnih sredstava. U jednom trenutku planirali smo povući ta sredstva, nikad nisu angažirana europska sredstva. Putem Zahtjeva za nadoknadu sredstava (ZNS) realiziramo smo više od 500 milijuna eura i u tom novcu za ovu namjenu ne nalazi se nijedan euro.”

Objasnila je zašto su onda europski tužitelji “zapeli” za ovo.

“Prema priopćenju koje sam danas vidjela, radi se o istrazi na Geodetskom fakultetu. Koliko sam vidjela po izjavama u javnosti, tu se radilo o nizu projekata financiranih sredstvima iz europskih fondova. Što se tiče Ministarstva kulture i medija, ne radi se o europskim nego nacionalnim sredstvima. No, bez obzira, treba istražiti kako se postupalo. Kao što znate, a o tome smo puno govorili, ovdje se ne radi o istrazi nego o izvidima. Oni su tajni i sve što treba o tome reći, reći će oni koji imaju te informacije i koji ih smiju dijeliti. Mi cijelo vrijeme dostavljamo sve dokumente i Ministarstvo je reagiralo vrlo brzo nakon potresa, preuzelo odgovornost u kriznim situacijama… Zahvaljujući upravo ovakvim snimanjima, bili smo u stanju dobiti informaciju da su određeni dijelovi zgrada neispravni i ukloniti ih. To je bila ključna namjena i to smo provodili, u skladu s najboljom praksom. Ono što sam više puta rekla, u trenutku žurnosti, kad ne možete provoditi javnu nabavu jer nemate novca i vremena, jedini način je obratiti se javnoj ustanovi, u ovom slučaju fakultetu”, odgovorila je ministrica.

Ipak, policija je ušla u Ministarstvo pa ostaje sumnja da je sve bilo u redu i da se radilo o nacionalnom novcu.

“Kompletan izvještaj o tome kako se sve odvijalo, nalazi se na stranicama Ministarstva. Tamo je sve objašnjeno o proceduri. I nikoga ni u šta trebam uvjeravati. Nama je u interesu da se sve istraži i da se utvrde činjenice. Kako se to radi i tko to radi, to je pitanje za druge. Mi smo tu, sve dostavljamo i to je odgovorno ponašanje. Kao što sam rekla, samo pitanje postupaka zaista nije pitanje za nas. Upućujem vas na EPPO i PNUSKOK. Kao ministrica to ne mogu, osim još jednom ponoviti da mi u cijelosti surađujemo jer nam je u interesu da se sve utvrdi.”

Jesu li iznosi ipak prenapuhani kao što se sumnja?

“Ponovit ću što sam i u Saboru, podaci da se radi o preplaćenim iznosima jednostavno nisu točni. Geodetski fakultet je iskazao cijenu po kvadratnom metru i kad smo izračunali sve, prosječna cijena je 20 i nešto kuna plus PDV.”

Kako je onda moguće da se provodi istraga, ako je sve u redu?

“Slučaj, koliko razumijem, se odnosi na istrage pokrenute na Geodetskom fakultetu, a jedan dio sredstava došao je iz Ministarstva kulture i medija. U interesu mi je da se sve istraži. Očekujem da tko treba, sve istraži. I potvrdi da smo u kriznim situacijama spašavali ljude.”

Zašto se nije tražio europski novac za obnovu?

“Jer smo već tražili 500 milijuna eura. Za nešto smo tražili, za nešto nismo”, zaključila je ministrica i dodala da mora vrijediti presumpcija nevinosti, kako u ovom, tako i u svim slučajevima koji se istražuju.

Oglasio se EPPO

“Ove aktivnosti, čiji je cilj prikupljanje dokaza, odnose se na nekoliko hrvatskih državljana za koje se sumnja da su počinili kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti na štetu financijskih interesa Europske unije. Prikupljanje dokaza odvija se u nastavku istrage koju provodi EPPO u suradnji s Nacionalnim policijskim Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK) i Samostalnim sektorom za financijske istrage Porezne uprave. O daljnjem postupanju u predmetnom slučaju javnost će biti pravodobno obaviještena”, potvrdili su iz EPPO-a.

