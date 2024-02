Policija upala u Ministarstvo kulture

Podijeli :

Po nalogu Europskog tužiteljstva u ovim trenucima u Ministarstvu kulture i medija traju pretrage prostorija, računala i određenih osoba koje se povezuju sa štetom prouzročenom europskim fondovima.

Neslužbeno doznajemo da je riječ o Davoru Trupkoviću, glavnom konzervatoru Ministarstva koji je osumnjičen za zlouporabu položaja i ovlasti jer je sudjelovao u plaćanjima 3D skeniranja po, kako se sumnja, prenapuhanim cijenama.

Ova pretraga uslijedila je nakn što je EPPO pokrenuo postupak protiv čelnih ljudi Geodetskog fakulteta osumnjičenih za izvlačenje europskih sredstava.

Ministarstvo kulture uvučeno je u aferu Geodetskog fakulteta jer je odobrilo isplate za 3D skeniranje kulturne baštine uništene u potresu. Europski istražitelji sumnjaju da poslovi snimanja uništenih nekretnina nisu obavljeni, već je novac izvučen za čelne ljude Geodetskog fakulteta.

Od početka ovog slučaja bilo je za očekivati da će se proširiti na ljude u Ministarstvu kulture iako je ministrica Nina Obuljen Koržinek tvrdila da su sva plaćanja bila zakonita. Uvjeravala je čak da se ne radi o novcu iz europskih fondova, da bi prije nekoliko dana ipak potvrdila da je bilo određenih problema.

“Te su snimke nama pomogle sigurno da se spase ljudski životi i to je bio nacionalni novac. Poslije je bilo nekih nesporazuma oko knjiženja, međutim ja vjerujem da će se to sve razjasniti. I meni je u interesu da se otkloni bilo kakva sumnja na nezakonito postupanje, a naravno ako je netko zloupotrijebio takvu kriznu situaciju za ne daj Bože neku imovinsku korist, onda za to treba odgovarati”, izjavila je i intervjuu za Media Servis.

