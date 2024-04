Miro Bulj: Građani moraju znati da Zoran Milanović nije kandidat, on je samo maska

Podijeli :

Miro Bulj iz Mosta s Benkovačkog sajma javio se u N1 Studio uživo u kojem je sa Sandrom Križanec razgovarao o nadolazećim parlamentarnim izborima koji se održavaju za tjedan dana.

“Najveći je problem što nema ljudi. Zadnjih deset godina je vlada Andreja Plenkovića iselila 500 tisuća Hrvata, a smanjila cijenu rada ilegalnim migrantima, dok ulaze u državu kao kroz šuplji sir. Prošle je godine nešto manje od 200 tisuća stranih radnika došlo i istočnih zemalja, naši mladi odlaze van. Hrvatska odumire, ta politika nije slučajnost, potpisana je u Bruxelleseu jer briselski ćato odrađuje tu zadaću. Problem su ilegalni migranti. Tražili smo da vojska stoji cijelo vrijeme na granicama. Imamo ogroman problem. U Zagrebu nema niti jednog posla – od trgovina, kafića, pekara da nema stranih zaposlenika. Jedino se Plenkovćeva vlada sad za vrijeme predizborne kampanje sjetila uvođenja obveznog vojnog roka”, kazao je Mostov Miro Bulj.

On navodi da su demografske mjere veoma bitne.

“U Sinju sam napravio maksimalno koliko sam mogao, od besplatnih vrtića, stipendija za redovne studente, poticaja za stambeno pitanje mladih. Nešto što je nekad bilo 100 kuna, sad je 100 eura. Koji bi bio smisao se baviti politikom da ostane ovako? Plenković je koruptivno držao svoju vlast. Most ima svog kanddata za premijer, to je Nikola Grmoja. Svi učinci koje je Plenković najavio kao uspjehe nisu uspjesi. Schengen je krepa, on ne postoji. Ilegalni nam migranti ulaze kako god žele. Govorio sam o tome pa sam bio napadan. Vidim da bi sad, kako dolazi dan izbora, svi zaštitili granicu vojskom. Zoran Milanović je žestoko napao protiv vojske na granici, a sad bi ju uveo jer je krnje obranjena”, rekao je pa je komentirao predizbornu kampanju koalicije Rijeke pravde.

“Po meni je Zoran Milanović trebao imati hrabrosti kandidirati se na listama za parlament, taj dio je očito nedostajao kod njega. Mali dio sigurnosti ostavio je kod sebe jer je ipak predsjednik Republike. Nemam ništa protiv toga, neka narod bira. Građani moraju znati da Zoran Milanović nije kandidat, on je samo maska”, kazao je pa zaključio: “Dva brda koja se lome su možda dogovorena. Zato jer se fokus sad nalazi na te dvije opcije i to njima odgovara kako bi homogeniziralo njihovo biračko tijelo.”

