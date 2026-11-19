"MOGLO SE SPRIJEČITI"
Mišić postavio tri pitanja o smrti Periša: Prozvao policiju, DORH i Ministarstvo
Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Matej Mišić (SDP) istaknuo je da se smrt Kristijana Josipa Periša prema svim informacijama koje su imali mogla spriječiti, te je upitao zbog čega inspekcijski nadzor nije proveden ranije, nego se morala dogoditi tragedija da se provede.
"Taj tragičan događaj, prema svim informacijama koje smo imali, mogao se spriječiti", rekao je Mišić komentirajući u četvrtak informaciju da su u zdravstveno-inspekcijskom nadzoru Klinike za psihijatriju Sveti Ivan nakon smrti pacijenta Periša utvrđeni ozbiljni propusti u radu i postupanju.
Poručio je kako se već danas mogu i moraju poduzeti sve mjere kako se to više nikada ne bi dogodilo, ne samo u toj Klinici, nego u bilo kojoj psihijatrijskoj bolnici.
Mišić postavio tri pitanja
Mišić je ponovio tri pitanja za koja smatra da javnost zaslužuje odgovore, neovisno o rezultatima inspekcijskog nadzora.
Prvo se odnosi na bivšu ravnateljicu Klinike Majdu Grah, koja gotovo dva tjedna nakon smrtnog događaja nije pogledala snimku. Mišić je upitao zašto se toliko čekalo s njezinim pregledavanjem.
Na drugo pitanje, smatra, odgovoriti moraju policija i Državno odvjetništvo. Navodi kako je obitelj preminulog dva dana nakon smrtnog događaja podnijela prijavu zbog tada sumnje na nesavjesno liječenje, no da ni policija ni Državno odvjetništvo u gotovo dva tjedna nisu izuzeli snimku iz bolnice.
"Zbog čega to nisu napravili, snosi li itko odgovornost za to?", upitao je Mišić, napominjući kako je u konačnici tadašnja ravnateljica Klinike sama odnijela snimku policiji.
Zašto inspekcija nije reagirala ranije?
Treće pitanje uputio je Ministarstvu zdravstva i zdravstvenoj inspekciji.
S obzirom na to da su se u javnosti pojavile i brojne druge primjedbe na rad bolnice, Mišić je upitao zašto inspekcijski nadzor nije proveden ranije, nego se morala dogoditi tragedija da bi Ministarstvo, odnosno zdravstvena inspekcija, izašlo na teren i donijelo rješenje.
Utvrđeni ozbiljni propusti u radu klinike
U zdravstveno-inspekcijskom nadzoru Klinike za psihijatriju Sveti Ivan nakon smrti pacijenta Kristijana Josipa Periša utvrđeni su ozbiljni propusti u radu i postupanju te je Klinici naloženo pet skupina korektivnih mjera, izvijestili su u četvrtak iz Ministarstva zdravstva.
Propusti se, kako se navodi u priopćenju, odnose na nadzor nad pacijentom tijekom primjene mjera prisile, vođenje medicinske i sestrinske dokumentacije, postupanje i izvještavanje nakon smrti pacijenta, edukaciju zdravstvenih radnika te usklađenost kadrovskih normativa.
Tijekom primjene mjere sputavanja nisu evidentirani podaci o redovitom praćenju vitalnih funkcija pacijenta, obilascima, cjelokupnoj njezi i mjerama sigurnosti, kao ni o propisanim pauzama od primjene mjera prisile. U evidenciji nisu bili ni potpuni podaci o liječniku koji je odredio ili nastavio primjenu mjere, kao ni odgovarajući potpisi zdravstvenih radnika.
U istražnom zatvoru liječnica i medicinsko osoblje
Istražni zatvor u utorak je određen liječnici, dvjema medicinskim sestrama i tehničaru, osumnjičenima da su nečinjenjem sudjelovali u teškom ubojstvu 32-godišnjeg Periša 21. listopada.
Ranije je istražni zatvor određen i četvorici medicinskih tehničara osumnjičenih za to ubojstvo.
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