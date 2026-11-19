Zdravstvena inspekcija utvrdila je nepravilnosti u dokumentiranju fizičkog sputavanja pacijenta, kao i odstupanja od propisanih protokola tijekom njegova zbrinjavanja. Otvorena su i pitanja odgovornosti vodstva bolnice, među ostalim zbog činjenice da su snimke nadzornih kamera pregledane tek dva tjedna nakon Periševe smrti te da nadležna tijela nisu pravodobno obaviještena o događaju.