OTIŠAO I ZDILAR
Još jedna ostavka u upravnom vijeću Psihijatrijske bolnice Sveti Ivan
Nastavlja se niz ostavki u Upravnom vijeću Psihijatrijske bolnice Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru. Posljednju je podnio liječnik Boris Zdilar, koji je prije dva dana odstupio s dužnosti člana tog tijela, navodeći kao razlog njegovu nefunkcionalnost nakon ranijih ostavki.
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Njegovim se odlaskom broj članova Upravnog vijeća koji su podnijeli ostavke popeo na pet, od ukupno sedam članova, priopćilo je Ministarstvo zdravstva.
Upravno vijeće ove gradske zdravstvene ustanove čini sedam članova. Četvero, uključujući predsjednika, imenuje Grad Zagreb, dvoje predstavlja samu bolnicu, dok jednog člana imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministarstva nadležnog za zdravstvo.
Niz ostavki otvara pitanje daljnjeg funkcioniranja Upravnog vijeća, tijela zaduženog za upravljanje ustanovom i nadzor nad njezinim poslovanjem.
Ostavke u Upravnom vijeću uslijedile su nakon smrti 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša, koji je 21. listopada preminuo u toj bolnici. Zbog sumnje na teško ubojstvo četvorici medicinskih tehničara određen je istražni zatvor, a bolnica im je uručila izvanredne otkaze.
Zdravstvena inspekcija utvrdila je nepravilnosti u dokumentiranju fizičkog sputavanja pacijenta, kao i odstupanja od propisanih protokola tijekom njegova zbrinjavanja. Otvorena su i pitanja odgovornosti vodstva bolnice, među ostalim zbog činjenice da su snimke nadzornih kamera pregledane tek dva tjedna nakon Periševe smrti te da nadležna tijela nisu pravodobno obaviještena o događaju.
Nakon objave detalja slučaja, 12. studenoga neopozivu ostavku podnijela je ravnateljica Majda Grah, a s dužnosti su odstupile i njezina zamjenica te pomoćnica za sestrinstvo. Za vršiteljicu dužnosti ravnateljice potom je imenovana Lidija Hrastić-Novak.
Dan poslije ostavku je podnio i predsjednik Upravnog vijeća Mirando Mrsić, zajedno s preostalo troje članova koje je imenovao Grad Zagreb. Mrsić je tada objasnio da su s ostavkama čekali dok se ne osigura nastavak rada bolnice i imenuje novo vodstvo.
Uz promjene u vodstvu, bolnica se suočava i s organizacijskim poteškoćama. Prema podacima koje je Mrsić iznio nakon ostavke, oko 30 posto zaposlenika bilo je na bolovanju, što je dodatno otežalo organizaciju smjena i svakodnevnog rada ustanove.
Najnovija ostavka Borisa Zdilara tako dodatno produbljuje upravljačku krizu u ustanovi koja se, uz posljedice smrti pacijenta i kaznenu istragu, suočava s potrebom stabilizacije rada i ponovnog uspostavljanja povjerenja javnosti.
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