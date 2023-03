Podijeli :

Solarni punjač za mobitele projekt je s kojim su se mladi robotičari iz Prigorja Brdovečkog plasirali na Svjetsko prvenstvo u Maroku. S ovim projektom su bili i na državnom natjecanju i osvojili 2. mjesto, a bili su i najbolja hrvatska ekipa na regionalnom natjecanju First lego league u Ljubljani.

“Bilo je baš super sudjelovati, konkurencija je bila velika. Ekipe su bile super, morali smo se jako potruditi. Sretna sam što smo došli do ovdje i nadam se da ćemo ostvariti dobar plasman i u Maroku”, kazala nam je Nika Kolarić, jedna od desetero članova ove uspješne ekipe.

Pojašnjavajući od čega se sastoji njihov projekt i za što je namijenjen, Noa Varga je kazao:

“Glavni dio njega je boks koji smo napravili od čeličnog lima. Gore se nalazi solarni panel koji u idelanim uvjetima može proizvesti 24 V koje idu do regulatora. On regulira protok struje kroz utikače. Naša mjerila su pokazala da mobitelu treba oko 2 minute za 1 posto. Ovo naravno nije namijenjeno za punjene do kraja nego za hitne slučajeve i da bude na javnim prostorima.”

Odlazak na natjecanje ukupno stoji 15.000 eura. Pola iznosa će financirati roditelji, sponzori, donatori, općina, županija, ali nedostaje im još pola iznosa.

