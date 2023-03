“Moguće je da se jednog dana uhite ruski zločinci, ali to će biti niža razina”

Podijeli :

Stručnjak za međunarodno pravo Pero Kovačević gostovao je u Novom danu u kojem je komentirao izdani nalog za uhićenje Međunarodnog kaznenog suda za Vladimirom Putinom zbog deportacije djece iz Ukrajine u Rusiju.

“Poruka međunarodne zajednice je to da neće tolerirati ratne zločine na području Ukrajine. Veliki broj članica Međunarodnog kaznenog suda, njih 123 su podnijele zahtjev još na početku rata da se počne s procesuiranjem počinjenih kaznenih djela. Očito je da sud raspolaže dokazima protiv Vladimira Putina, sad ne možemo znati koja je jakost tih dokaza i ne možemo znati hoće li se njemu ikad suditi, ali postoji Putinova uredba, dekret kojim se vidi da je on djeci koja su deportirana s područja Ukrajine dao rusko državljanstvo”, rekao je stručnjak za međunarodno pravo Pero Kovačević.

On navodi kako je Rusija ta koja ne priznaje Međunarodni kazneni sud, no među njima su i SAD, Kina, Izrael, Pakistan, Indija, Saudijska Arabiaj i Iran.

“Bila je dobra namjera da se osnuje ovaj sud da bi se mogli procesuirati ratni zločini, no on je osnovan ugovorom, kad se osnivao napravljeno je puno kompromisa na račun najačih država. SAD su potpisale sporazum o neizručivanju svojih državljana bez njihove privole. Rezultati rada tog suda su vrlo skromni, a kad se rade kompromisi, onda sud nema tu jačinu učinkovitosti”, rekao je.

Kako kaže Kovačević, prema zadnjem izvješću UN-a, sud je dosad primio tek oko 30-tak predmeta.

“Mahom su se bavili pitanjem Afrike, također i pitanjem Muammar al-Gaddafija. Prvu presudu su donijeli 10 godina nakon početka rada. Međunarodni kazneni sud za područje bivše Jugoslavije u Den Haagu je bio sud koji je osnovao UN, a kad je riječ o sudu UN-a onda sve članice imaju obvezu poštivanja svega što sud traži. Ako se Putin nađe na području EU-a, članice bi ga trebale uhititi. Iluzorno je da će Rusija isporučivati svoje državljane kad ne priznaje pravila tog suda, to se može očekivati samo od ove 123 države”, kazao je.

“Moguća je varijanta da se jednog dana uhite ruski zločinci, ali to će biti niža razina. Teško je doći do vrha. Tu se radi o tome da je 16221 ukrajinsko dijete oduzeto i odvedeno u Rusiju, no objektivno treba uzeti te podatke s rezervom jer znamo da u svakom ratu strada uvijek istina. Neosporno je da je to ratni zločin, ali situacija je takva da taj sud nema ovlasti za to kako bi trebao djelovati. Nadam se da će jednom postojati sud koji će procesuirati ratne zločine bilo gdje da se počine i bilo tko da ih počini”, rekao je.

Dotaknuo se i položaja Kine.

“Kina tu igra na svoju kartu, njoj ne odgovara da stane na stranu SAD-a i oni znaju da im je ona najveći protivnik. Kini odgovara što su došli do jeftinih energenata i teško je očekivati da će se ona vratiti na stranu zapadnih saveznika. Ona se uvjetno rečeno drži neutralno. Ovo je za Putina velika stvar. Kina ima svoje interese i ona će se uvijek tako ponašati, ne odgovara joj da SAD budu glavni policajac na svijetu”, rekao je te je dodao: “Postoji mogućnost da Amerikanci upadnu na teritorij Rusije, ali to bi onda bila objava rata i ratni zločin. To je pat pozicija, ali pomak je napravljen kad je osnovan sud, ali tom sudu treba dati odrješene ruke. To bi trebao biti sud UN-a koji će imati jače djelovanje, ali mislim da mi to nećemo doživjeti”.

