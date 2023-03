Institut za rat: Putin je u strahu

U tjednom izvješću Institut za proučavanje rata kaže da moguća ukrajinska protuofenziva u blizini Bahmuta izaziva sve veću zabrinutost za Rusiju.

“Tempo ruskih ofenzivnih operacija diljem ratišta usporio je posljednjih tjedana, što sugerira da se ruska proljetna ofenziva u Donbasu možda približava kulminaciji.

Ukrajinski dužnosnici naznačili su da značajni ruski gubici u blizini Vuhledara ozbiljno sputavaju sposobnost ruskih snaga da provedu daljnje ofenzivne operacije u Donjeckoj oblasti.

Ruski predsjednik Vladimir Putin iskoristio je svoj prvi posjet Mariupolju da se prikaže kao uključeni ratni vođa zbog straha od moguće buduće ukrajinske protuofenzive u južnoj Ukrajini”, piše Institut.

NEW: Tonight's report discusses growing Russian concern about a prospective Ukrainian counteroffensive near Bakhmut or in southern Ukraine and Russian efforts to prepare mitigations for these claimed efforts. https://t.co/e84fWxvjV3 pic.twitter.com/9KgsqplPZo