Mrak Taritaš: Mislim da su strani radnici politička tema broj 1 u Hrvatskoj

Saborska zastupnica stranke Glas Anka Mrak Taritaš gostovala je u Newsroomu.

“Zanimljive su naočale s kojima čita i oči s kojima gleda Andrej Plenković. I Vladu je iznenadilo povećanje na prihodovnoj strani. To je povećanje zbog inflacije. To je ono što su građani kupovinom osnovnih stvari uprihodili građani Hrvatske. Logično je da se povećanje koje dobijete od građana i vratite građanima”, rekla je saborska zastupnica Anka Mrak Taritaš.

Navodi da je veću inflaciju od nas imala samo Slovačka.

Mrak Taritaš: Način na koji Plenković upravlja našom zemljom je jedna velika greška Mrak-Taritaš: Plenković sve više podsjeća na Bandića

“Irska zbog inflacije radi fond za budućnost. Oni su odlučili dio novca koji imaju uložiti u socijalno najugroženije, a dio stavljaju u fond jer očekuju određenu krizu. Mi imamo dnevnu politiku od danas do sutra. Inače želim poslušati Plenkovićevu pressicu, no u jednom trenutku nisam više mogla slušati. Nitko od stoljeća sedmog po njima nije nešto dobro napravio osim HDZ-a. On jako dobro zna da je tema Pelješkog mosta starija od njegovih vlada. Mi nikad nismo rekli da je zasluga vlade Zorana Milanovića bila zaslužna za ulazak u EU”, rekla je.

Također, pita se što će biti “forte” našeg gospodarstva jer kako kaže, 2030. je sutra.

“Ona više nije tema, mi bi trebali dati odgovor kakvu zemlju vidimo 2050. Suvisla politika jedne Vlade bi trebala dati odgovor na to. U strategiji do 2030. nije bilo niti jedne jedine riječi o stranoj radnoj snazi. Ta strategija nije prepoznala da ćemo imati potporu za stranom radnom snagom. Koronavirus je donio strašnu promjenu u svijetu. Neke su se industrije iz Azije vraćale u Europu. Nas je potres dobro protresao, ali rat u Ukrajini je jednako tako donio promjenu. Rat u Izraelu će isto imati utjecaj na nas. Nama dvadeset posto BDP-a ide od turizma. Mi smo na najboljem putu za to da postanemo rentijerska država. Još jedino Trump misli da klimatske promjene ne postoje. Mi kao zemlja moramo imati dugoročne politike, a ne da svaka vlada kreće ispočetka”, rekao je.

Mrak Taritaš kaže: “Mislim da je strana radna snaga politička tema broj 1 u Hrvatskoj. To je kao domino efekt. Prije deset godina smo izdali 3 tisuće dozvola, krajem godine će biti 180 tisuća dozvola. Deset posto naših radnika su stranci, a mi nemamo nikakvu politiku. Mi moramo postati svjesni da ćemo za održivost proračuna morati imati stranu radnu snagu. Njemačka je prepoznala potrebu za radnom snagu i nakon što je iscprljena baza u Aziji, okrenula se Južnoj Americi. Mi imamo potrebu za liječnicima i veterinarima. Znamo li mi u ovom trenutku čega nemamo dovoljno?”, rekla je.

