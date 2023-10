Analitičar: Rusiji dugoročno odgovaraju događaji u Pojasu Gaze, evo zašto

Podijeli :

Geostrateški analitičar Vlatko Cvrtila komentirao je u Novom danu situaciju u Pojasu Gaze.

U Izrael stiže američki državni tajnik Antony Blinken kako bi pokazao solidarnost s ovom zemljom. Cvrtila kaže da SAD čini sve kako se situacija na Bliskom istoku ne bi nepovratno pogoršala. “Najavljena je vrlo složena operacija, tamo se ne može odvojiti onoga tko je Hamas od civila. To otvara veliku mogućnost kolateralnih žrtava. Nije neobično da je Biden već nekoliko puta razgovarao s premijerom Izraela i da dolazi Blinken. Da Izrael ne poduzima neke korake koji bi otežali mirovni proces u budućnosti”, govori.

Pojas Gaze vrlo je gusto naseljen prostor, a Hamas nije lako izdvojiti od ostatka stanovništva, oni nemaju neke vojne odore po kojima bi ih se moglo prepoznati. Izraelski zapovjednici pokušavaju isplanirati akciju tako da bude što manje žrtava i među civilima i među izraelskom vojskom, objašnjava Cvrtila. “Sad se čini sve da se dođe do rješenja situacije koje ne bi podrazumijevalo ovakvu akciju. Čini mi se da je ovo trenutno poraz Izraela, i njihvog sustava naciolnalne sigurnosti, jer su oni često isticali da su puno moćniji od onih koji ima prijete poput Hamasa i Hezbolaha. Pitanja je kako će ta akcija završiti. Sigurno neće završiti uništenjem Hamasa jer takvu organizaciju ne možete uništiti”, kaže Cvrtila.

Dodaje i kako postoje razlike i unutar vodstva Hamasa te da se sada može iščitati iz njihovih izjava da su otišli korak ili dva previše i da posljedica svega toga ide u korist Izraela. “Nisu ništa učinlii za palestinski narod nego suprotno. Ovo bi moglo biti kontraproduktivno za Hamas”, govori Cvrtila objašnjavajući da su postupci militanata doveli do široke podrške Izraelu, a moguće da će se podrška proširiti i na akciju koju Izrael najavljuje.

Ako se sukob nastavi ulaskom izraelske vojske u Gazu, sigurno će Hezbolah nešto napraviti kako bi zadržao dio izraelskih snaga na sjeveru, smatra Cvrtila. “Teško je očekivati da će bilo koja susjedna država napraviti nešto. Siguran sam da Egipat i Turska čine sve kako bi bilo što manje posljedica. Vojna akcija u Gazi bi sigurno izazvala velike posljedice. Izravna posljedica Hamasove akcije je to da su zastali pregovori arapskih država i Izraela oko otvaranja diplomatskih odnosa što bi moglo biti temelj za buduće mirovne pregovore”, kaže.

Govoreći o ulozi Irana, Cvrtila kaže kako ova zemlja pokušava objediniti islamski svijet. “Teško će se naći dokazi da su bilo što činili. Sigurno nije Iran ovo odobrio, Hamas djeluje autonomno. Ali, sigurno Hamas ne može u Gazi proizvesti rakete, tehnologija dolazi od Irana. Što se tiče Rusije, sigurno nisu sudjelovali u tome, ali mogu imati koristi jer se svijet sada okreće ovom sukobu. Tako da se ono što Rusija radi Ukrajini sada miče iz naslova što dugoročno odgovara Rusiji. Dva rata odjednom mogla bi dovesti do promjene u podršci. Ako bi se taj sukob tamo proširio, sigurno ćemo dnevno imati puno više informacija s Bliskog istoka, a manje iz Ukrajine”, kaže.

Na pitanje raste li islamski fundamentalizam, Cvrtila kaže kako se vidi da izraelski premijer sada uspoređuje Hamas s Islamskom državom. “Nije on slučajno to usporedio, to je poruka i njima. Teško je vjerovati da će se radikalizirati režimi, ali postoje već radikalizirane skupine. Postoje i radikalnije skupine od Hamasa među Palestincima. To je upozorenje da bi radikalizacija mogla ugroziti ne samo Izrael nego i okolne režime”, kaže.

Cvrtila smatra da se ta radikalizacija neće preliti u našu regiju, ponajprije u BiH i Kosovo. “Taj tip radikalizma neće u toj mjeri ugroziti sigurnosnu situaciju, ali cijela ta situacija i taj kompleks, osobito ako se nastavi nasilje, vjerojatno će polarizirati skupine iz regionalnog konteksta i u europskom prostoru. Već smo imali incidentne situacije. Može se dogoditi nešto u okvirima političkog prosvjeda, ali se može i pretvoriti u neko nasilje”, kaže.

“Hamas nisu Palestinci, to je organizacija koja je preuzela političku vlast. Postoje druge organizcije, umjerenije. Abbas pokušava staviti situaciju u normalne okvire. Ali jako je teško u ovakvim situacijama slušati neki umjereni glas”, kaže Cvrtila dodajući da ćemo sigurno gledati ratne prizore iz Gaze jer Izrael mora regirati. Pitanje je, kaže, samo hoće li se ostvariti ciljevi koje je Izrael zacrtao, a još jednom ponavlja i kako neće biti moguće uništiti Hamas, što je jedna od stvari koje je Izrael najavio.

Cvrtila se osvrnuo i na izjavu ruskog predsjedika Vladimira Putina da bi mogao utjecati na mirovni proces. On kaže kako Putin jest u dobrim odnosima i s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom i palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom, ali da Hamas ne vodi Abbasovu politiku, nego, naprotiv, su veliki protivnici njegovog pristupa.

