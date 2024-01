Mrsić: Za Uredbu o vrednovanju radnih mjesta treba dvije godine! Sa svih strana prijeti štrajk

Podijeli :

Bivši ministar rada Mirando Mrsić gostovao je u N1 Studiju uživo kod Nine Kljenak gdje je komentirao uredbu o koeficijentima za državnu i javne službe.

Ministar Marin Piletić rekao je za N1 da će danas, zajedno, biti objavljeni uredba i koeficijenti plaća za državne i javne službe. Mrsić smatra da je to nedopustivo i da to pokazuje šlamperaj ministra i Vlade po pitanju Zakona o plaćama.

Piletić o kritikama koeficijenata: Kakve veze stopa inflacije ima veze sa složenosti posla?

“To se ne radi navrat-nanos. To je očito rađeno na način da se sve skupilo na jedno mjesto pa se pokušavalo izvući koja su slična radna mjesta pa ih utrpati pod zajednički nazivnik i to je dovelo do toga što imamo danas. Vlada je upala u sindikalnu prešu i sindikati prijete sa svih strana štrajkom.”

Vlada je previše žurila

“U mandatu Vlade kad sam ja bio ministar, mi smo krenuli s time i shvatili smo da za tu uredbu vam treba dvije godine, za sva radna mjesta u javnim i državnim službama. Dok vrednujete svako radno mjesto i preklopite i onda napravite uredbu.”

“Vi morate znati koji je opseg poslova liječnika, koji je opseg profesora, učitelja, medicinskih sestara, da biste to usporedili i onda je to pravedan sustav”, dodaje.

“Očito Piletić nije donio tu uredbu”

“Očito da ministar Piletić nije donio tu uredbu. Uopće ne znam koliko je on sposoban da skupi sve na jedno mjesto i da bude koordinator svega toga.”

Sindikati imaju vrlo moćan alat u rukama – štrajk, ukazuje Mrsić.

“Ovo što se sada dešava će dovesti do vala štajka u Hrvatskoj koji neće trajati dugo. Plenković ne smije dopustiti da traje više od tri dana.”

