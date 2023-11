Munjiza: Ako se ovo brzo riješi Coca-Cola bi mogla izgubiti par milijuna eura prometa

Podijeli :

Konzultant Drago Munjiza, nekada predsjednik Uprave Konzuma, komentirao je u N1 Novom danu povlačenje proizvoda Coca-Cole, ali i krizno komuniciranje u ovom konkretnom slučaju.

Državni inspektorat je zabranio Coca-Coli Hrvatska da stavlja na tržište nove proizvode, a naredio je i povlačenje sumnjivih proizvoda s tržišta zbog sumnje u trovanje više osoba u Hrvatskoj proteklih dana.

Coca-Cola o povlačenjima: “Ako imate ove proizvode, javite nam se”

U srijedu su stigli i prvi rezultati analize uzoraka Colinih pića koji su uzeti u Rijeci, gdje je i prijavljena prva sumnja u trovanje gaziranim pićem. U uzorcima mineralne vode Romerquelle nije nađeno ništa sumnjivo. Još uvijek nisu gotove analize uzoraka Coca-Cole uzetih u Zagrebu. I, u konačnici, još uvijek se malo toga zna.

“Bitno je da dođu završni nalazi kod najteže ozlijeđenih. Vjerujem da ćemo to dobiti do kraja dana pa će stvar biti jasnija. Ovako, tapkamo u mraku i pretpostavljamo opseg i skalu događaja”, kazao je Munjiza pa komentirao reakciju:

“Već se dvoje ili troje komunikacijskih stručnjaka izjasnilo da je trebalo brže reagirati i tu je nastao jedan problem. Društvene mreže danas vladaju komunikacijom i ako te one preduhitre, tad si u problemu. Jer, ono što se tamo pojavi može biti istina, a može biti i “fake news”. U ovom prostoru od nekoliko dana svatko reagira kako misli da treba, ali po meni je trebalo reagirati i prije.”

Problem je što se danima ništa ne zna, niti jesu li otrovne tvari stigle iz punionice niti jesu li naknadno ubrizgane.

“Ako ministar i veliki stručnjaci kalkuliraju i ne mogu se sa sigurnošću izjasniti, meni kao ekonomistu bi to bila neka vrsta nagađanja. Može biti bilo što. Indikativno je da nijedan od tih proizvoda nije kupljen u trgovačkom lancu nego u kafićima. Barem po mojim saznanjima. Nisam imao ovakve situacije dok sam bio menadžer. Ovo je prilično krizna situacija”, kazao je Munjiza i naveo načine na koji trgovci sad postupaju i trebaju postupati:

Beroš: Postoje indicije što bi moglo biti uzrok trovanja

“Prvo, dio trgovaca koji se reklamira i nudi alternativne proizvode. Neki su postupili po nalogu Inspektorata i mislim da treba pohvaliti Konzum koji je reagirao i prije naloga pa povukao sumnjivu robu te time pokazao da mu je stalo do zdravlja potrošača. Problem za trgovce i kafiće je što se takva roba povezuje s njima pa moraju jako dobro baratati s ovakvim situacijama jer si mogu naštetiti reputaciji.”

Kad se spominje Konzum, on je iskoristio situaciju za promociju svojih proizvoda, kao što je i Cockta iskoristila to što se događa velikom konkurentu.

“Tržište bezalkoholnih pića godišnje vrijedi oko 720 milijuna eura. Na to treba dodati marže trgovaca ili kafića, plus PDV. Od toga oko 60 posto čine gazirana pića i flaširana voda. I u tom prostoru Coca-Cola ima oko 75 posto tržišta. Tijekom sezone to joj dnevno donosi zaradu od oko milijun eura. Naravno, netko to može iskoristiti jer će potrošači tražiti alternative dok se ovo ne razjasni. Trebamo vidjeti kako će krajnji potrošači reagirati, ali zasad se vidi da ljudi ne kalkuliraju i zaista podržavaju da se brine o njihovom zdravlju”, objasnio je konzultant.

U 10 bolnica po Hrvatskoj javila se 34 građana zbog sumnje na trovanje. Donosimo popis

I dok se manji konkurenti sad bore kako bi ojačali bitno slabiju pozicije od Coca-Coline, ta velika kompanija nije, barem ostaje takav dojam, učinila previše kako bi jasno komunicirala prema javnosti u ovako ozbiljnoj situaciji.

“Stručnjaci su procijenili da je to trebalo drugačije i ranije, ali ključna stvar je analiza, da li je Coca-Cola u pravu. Odnosno, da li je problem u proizvodnji ili na mjestima gdje se to dogodilo”, ističe Munjiza pa se izjasnio ima li sve ovo kako Coca-Cola postupa zbog značaja i veličine koju ima:

“Ne bih rekao, stalo joj je do tržišta i statusu na njemu. Mislim da kupuju vrijeme dok se ne dozna što je. Također, već sad je pretrpljena velika šteta. U financijskom i reputacijskom smislu. Ipak, ako se ovo brzo riješi, neće biti većih problema, može se izgubiti par milijuna eura prometa jer trenutno nije sezona tih pića. No, zaista vjerujem da je svima u interesu vidjeti o čemu se točno radi.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Evo otkuda dolazi Römerquelle: Izvor su koristili i Rimljani, star je tisućama godina Naši susjedi žele biti prva zemlja u svijetu koja je zabranila ovu vrstu hrane: “To nije meso”