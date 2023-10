MUP RH o slovenskoj najavi kontrola na granici: “Pratimo razvoj situacije i po potrebi prilagođavamo policijski sustav”

Podijeli :

Više informacija moglo bi biti poznato nakon sastanka ministara unutarnjih poslova EU u četvrtak u Luxembourgu.

Iz Ministarstva unutarnjih poslova RH danas nisu željeli komentirati najavljeno postavljanje policije na granice Italije i Hrvatske. “Pratimo razvoj situacije i ovisno o potrebama prilagođavamo policijski sustav”, poručuju kratko iz MUP-a.

N1 pak iz izvora u hrvatskoj policiji doznaje da raspolažu informacijom da je Slovenija navodno od Italije dobila notu prema kojoj planira uvesti nadzor na granicama od 21. listopada. Za sada našoj policiji još nije stigla službena najava iz Slovenije da će ona staviti kontrole na granicu s Hrvatskom, no MUP, kako je potvrđeno, prati cijelu situaciju.

Sastanak šefova unutarnjih poslova

N1 je prvi danas objavio da će i Slovenija, nakon Italije, uvesti unutarnji nadzor na svojoj granici. Riječ je, kako objašnjavaju stručnjaci za graničnu problematiku, pojačanom nadzoru šireg graničnog pojasa od strane policije.

O ovom će ministri unutarnjih poslova moći razgovarati već u četvrtak u Luxembourgu, gdje će im stanje na Schengenskim granicama biti jedna od tema.

Što kaže Šengenski zakonik?

Inače, prema Zakoniku o schengenskim granicama upravo “privremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama” jedan je od oblika borbe protiv prijetnji za nacionalnu sigurnost i javni poredak svake zemlje. Sve je propisano – od najave uspostave nadzora granice do rokova trajanja. Riječ je, objašnjava se u Zakoniku, o krajnjoj mjeri koja je odgovor na ozbiljne prijetnje.

Sve mjere na granicama moraju biti posebno obrazložene, a o svojoj odluci članica obavještava Europsku komisiju i Europski parlament. Italija je, kako smo ranije javili, o svojoj namjeri već prije nekoliko mjeseci obavijestila Sloveniju.

Koliko nadzor može trajati?

U obavijesti država mora navesti sve relevantne podatke za ponovno uvođenje nadzora granice, kao i događaje za koje smatra da predstavljaju prijetnju njezinom javnom poretku ili unutarnjoj sigurnosti.

Nadzor, kako to propisuje Zakonik o šengenskim granicama može trajati najdulje dva mjeseca. To, kako je doznao N1 Slovenija, najavljuju i Slovenija i Italija. U slučaju da prijetnje postanu trajnije i opasnije, nadzor može potrajati i do najduže dvije godine.

Ovo nije prvi puta da se privremeno vraća nadzor na granice zemalja u Schengenskom prostoru. Kontrole su, među ostalim postavljene 2015. nakon terorističkih napada u Parizu.

I u Hrvatskoj je procedura identična: na prijedlog ministra unutarnjih poslova, Vlada RH donosi odluku o vraćanju graničnih kontrola na jednoj ili više unutarnjih granica.

